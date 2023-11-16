https://sputnik-georgia.ru/20231116/v-gruzii-uzhestochaetsya-narushenie-za-shum-284273628.html

В Грузии ужесточается нарушение за шум

В Грузии ужесточается нарушение за шум

В 2021 году было зафиксировано 148 нарушений норм шума, в 2022 году – 253, а к августу 2023 – 344 нарушения 16.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Превышение норм шума в жилых домах, государственных учреждениях и частных компаниях будет караться штрафом при первом же нарушении, говорится в поправках в Кодекс административных правонарушений, которые утвердил парламент Грузии в третьем окончательном чтении в четверг, 16 ноября. В Грузии с 2020 года установлены нормы допустимого шума в дневные и ночные часы. Пока нарушение правил в первый раз влечет за собой лишь предупреждение, согласно Кодексу административных правонарушений. После вступления в силу поправок при первом же превышение допустимых норм шума в дневные или ночные часы физические лица будет караться штрафом в размере 150 лари, а юридические – 1,5 тысячи лари. В Грузии могут ужесточить наказание за шум >>Повторное нарушение повлечет за собой штраф для физических лиц в размере 500 лари вместо 150, а в случае юрлиц – 5 тысяч лари вместо 500. В случае третьего превышения норм шума физическим лицам придется платить штраф в размере 1 тысячи лари вместо 300, а компаниям – 10 тысяч лари вместо 1 тысячи. Причиной ужесточения наказания авторы законопроекта (депутаты от парламентского большинства) назвали растущее число нарушений. По их данным, в 2021 году было зафиксировано 148 нарушений, в 2022 году – 253, а к августу 2023 – 344 нарушения. По закону уровень допустимого шума в квартире или жилом доме в период с 08:00 до 23:00 не должен превышать 35 децибел, а с 23:00 до 08:00 – 30 децибел. В барах и ресторанах допустимый уровень шума в любое время суток – до 50 децибел, а в гостиницах днем – 40 децибел, ночью – 35 децибел. Поправки вступят в силу на 15-й день после подписания президентом Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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