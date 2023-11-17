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Афера на 11 млн лари – в Грузии уличили двух мошенников
Афера на 11 млн лари – в Грузии уличили двух мошенников
Обвиняемые получили 11 миллионов лари и смогли их легализовать 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T17:23+0400
2023-11-17T17:23+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
прокуратура
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы двух лиц за незаконное присвоение 11 миллионов лари, принадлежащих арабским компаниям, сообщает прокуратура Грузии. Согласно доказательствам, представленным на суде, обвиняемые в 2021-2022 годах для того, чтобы обманным путем присвоить крупную сумму денег, принадлежащих компаниям, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах, на основании поддельных счетов получили от потерпевших более 11 миллионов лари на покупку дорогих автомобилей. Обманул десятки клиентов – сотрудника мебельной компании в Грузии обвиняют в мошенничестве&gt;&gt;После этого вместо автомобилей, заказанных арабскими компаниями, члены преступной группы приобрели автомобили желаемой модели, которые продали различным физическим и юридическим лицам. Таким образом, обвиняемые легализовали крупную сумму, полученную преступным путем. По информации прокуратуры, Тбилисский городской суд разделил доказательства, представленные ведомством, и признал их виновными по фактам присвоения крупной суммы денег обманным путем группой лиц, изготовления/использования поддельных документов и легализации незаконных доходов.Курс лари по отношению к доллару США на 17 ноября – 2,7011 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, прокуратура
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, прокуратура

Афера на 11 млн лари – в Грузии уличили двух мошенников

17:23 17.11.2023
© photo: Sputnik / StringerТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Обвиняемые получили 11 миллионов лари и смогли их легализовать
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы двух лиц за незаконное присвоение 11 миллионов лари, принадлежащих арабским компаниям, сообщает прокуратура Грузии.
Согласно доказательствам, представленным на суде, обвиняемые в 2021-2022 годах для того, чтобы обманным путем присвоить крупную сумму денег, принадлежащих компаниям, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах, на основании поддельных счетов получили от потерпевших более 11 миллионов лари на покупку дорогих автомобилей.
Обманул десятки клиентов – сотрудника мебельной компании в Грузии обвиняют в мошенничестве>>
После этого вместо автомобилей, заказанных арабскими компаниями, члены преступной группы приобрели автомобили желаемой модели, которые продали различным физическим и юридическим лицам.
Таким образом, обвиняемые легализовали крупную сумму, полученную преступным путем.
По информации прокуратуры, Тбилисский городской суд разделил доказательства, представленные ведомством, и признал их виновными по фактам присвоения крупной суммы денег обманным путем группой лиц, изготовления/использования поддельных документов и легализации незаконных доходов.
Курс лари по отношению к доллару США на 17 ноября – 2,7011 GEL/$1.
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