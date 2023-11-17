https://sputnik-georgia.ru/20231117/afera-na-11-mln-lari--v-gruzii-ulichili-dvukh-moshennikov-284303426.html
Афера на 11 млн лари – в Грузии уличили двух мошенников
Афера на 11 млн лари – в Грузии уличили двух мошенников
Обвиняемые получили 11 миллионов лари и смогли их легализовать 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T17:23+0400
2023-11-17T17:23+0400
2023-11-17T17:23+0400
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новости
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тбилисский городской суд
прокуратура
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы двух лиц за незаконное присвоение 11 миллионов лари, принадлежащих арабским компаниям, сообщает прокуратура Грузии. Согласно доказательствам, представленным на суде, обвиняемые в 2021-2022 годах для того, чтобы обманным путем присвоить крупную сумму денег, принадлежащих компаниям, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах, на основании поддельных счетов получили от потерпевших более 11 миллионов лари на покупку дорогих автомобилей. Обманул десятки клиентов – сотрудника мебельной компании в Грузии обвиняют в мошенничестве>>После этого вместо автомобилей, заказанных арабскими компаниями, члены преступной группы приобрели автомобили желаемой модели, которые продали различным физическим и юридическим лицам. Таким образом, обвиняемые легализовали крупную сумму, полученную преступным путем. По информации прокуратуры, Тбилисский городской суд разделил доказательства, представленные ведомством, и признал их виновными по фактам присвоения крупной суммы денег обманным путем группой лиц, изготовления/использования поддельных документов и легализации незаконных доходов.Курс лари по отношению к доллару США на 17 ноября – 2,7011 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, прокуратура
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, прокуратура
Афера на 11 млн лари – в Грузии уличили двух мошенников
Обвиняемые получили 11 миллионов лари и смогли их легализовать
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы двух лиц за незаконное присвоение 11 миллионов лари, принадлежащих арабским компаниям, сообщает прокуратура Грузии.
Согласно доказательствам, представленным на суде, обвиняемые в 2021-2022 годах для того, чтобы обманным путем присвоить крупную сумму денег, принадлежащих компаниям, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах, на основании поддельных счетов получили от потерпевших более 11 миллионов лари на покупку дорогих автомобилей.
После этого вместо автомобилей, заказанных арабскими компаниями, члены преступной группы приобрели автомобили желаемой модели, которые продали различным физическим и юридическим лицам.
Таким образом, обвиняемые легализовали крупную сумму, полученную преступным путем.
По информации прокуратуры, Тбилисский городской суд разделил доказательства, представленные ведомством, и признал их виновными по фактам присвоения крупной суммы денег обманным путем группой лиц, изготовления/использования поддельных документов и легализации незаконных доходов.
Курс лари по отношению к доллару США на 17 ноября – 2,7011 GEL/$1.