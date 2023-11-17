https://sputnik-georgia.ru/20231117/afera-na-11-mln-lari--v-gruzii-ulichili-dvukh-moshennikov-284303426.html

Афера на 11 млн лари – в Грузии уличили двух мошенников

Афера на 11 млн лари – в Грузии уличили двух мошенников

Обвиняемые получили 11 миллионов лари и смогли их легализовать 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T17:23+0400

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2023-11-17T17:23+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы двух лиц за незаконное присвоение 11 миллионов лари, принадлежащих арабским компаниям, сообщает прокуратура Грузии. Согласно доказательствам, представленным на суде, обвиняемые в 2021-2022 годах для того, чтобы обманным путем присвоить крупную сумму денег, принадлежащих компаниям, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах, на основании поддельных счетов получили от потерпевших более 11 миллионов лари на покупку дорогих автомобилей. Обманул десятки клиентов – сотрудника мебельной компании в Грузии обвиняют в мошенничестве>>После этого вместо автомобилей, заказанных арабскими компаниями, члены преступной группы приобрели автомобили желаемой модели, которые продали различным физическим и юридическим лицам. Таким образом, обвиняемые легализовали крупную сумму, полученную преступным путем. По информации прокуратуры, Тбилисский городской суд разделил доказательства, представленные ведомством, и признал их виновными по фактам присвоения крупной суммы денег обманным путем группой лиц, изготовления/использования поддельных документов и легализации незаконных доходов.Курс лари по отношению к доллару США на 17 ноября – 2,7011 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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