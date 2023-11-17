https://sputnik-georgia.ru/20231117/dom-yustitsii-gruzii--sovremennyy-put-razvitiya-gosuslug-284311943.html

Дом юстиции Грузии – современный путь развития госуслуг

Дом юстиции Грузии – современный путь развития госуслуг

На сегодняшний день Дома юстиции предоставляют 470 видов государственных услуг в разных направлениях 17.11.2023, Sputnik Грузия

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рати брегадзе

дом юстиции

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Самый успешный проект правительства Грузии "Дом юстиции" продолжит развиваться в направлении современных технологий и в ближайшем будущем предложит жителям страны уникальные проекты, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. На сегодняшний день Дома юстиции предоставляют 470 видов государственных услуг в разных направлениях. Дом юстиции является также контактором Пенсионного фонда Грузии, МВД Грузии, Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению и других госучреждений, что позволяет решить все вопросы в одном здании. В Доме юстиции также можно зарегистрировать и аннулировать брак, получить архивные данные, открыть и закрыть бизнес, подать на вид на жительство и гражданство Грузии и решить все вопросы, связанные с имуществом. Грузии открылся 118-й Дом юстиции >>При этом получение любого документа можно ускорить, не давая взяток, а просто заплатив дороже за срочность услуги. Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2019 году, а на сегодняшний день в стране уже действует 318 Домов юстиции в разных районных центрах страны. В Тбилиси действует сразу три – центральный и два филиала в самых густозаселенных спальных районах Глдани и Варкетили. На этой цифре министерство юстиции не будет останавливаться и в 2024 году собирается открыть новый филиал в Батуми, а также построить Дома юстиции в районных центрах Мцхета, Сагареджо, Цаиши, Зоти, Толеби, Шроша, Сачхере и Чала. Для тех же, кто не может добраться до Домов юстиции в центрах в стране, действуют так называемые "Дома юстиции" на колесах. Всего таких мобильных Домов юстиции в 10 регионах страны 20. В Грузии Дома юстиции также есть и в трех самых крупных учреждениях по исполнению наказаний, и в ближайшее время планируется открыть еще два. В планах Минюста же в будущем открытие Дома юстиции с полным спектром услуг во всех грузинских тюрьмах. В ногу с современностью Уже в декабре 2023 года часть сервисов Дома юстиции можно получить при помощи мобильного телефона. Специальное приложение уже разработано и работает в тестовом режиме. Кроме того, с 2024 года в Домах юстиции появится пространство самообслуживания, где любой посетитель сможет оформить ряд сервисов, не прибегая к помощи операторов. Еще одним новшеством в сфере использования современных технологий в 2024 году станет уникальный музей права. В нем посетители смогут при помощи голограмм увидеть оригиналы исторических правовых документов и даже ознакомиться с ними. Дом юстиции в цифрах: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, рати брегадзе, дом юстиции, министерство юстиции грузии