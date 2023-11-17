https://sputnik-georgia.ru/20231117/glavy-minoborony-gruzii-i-azerbaydzhana-podpisali-plan-sotrudnichestva-284301600.html

Главы Минобороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества

Главы Минобороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества

Главы Минобороны Грузии и Армении на встрече в Ереване обсудили сотрудничество двух стран 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T14:38+0400

2023-11-17T14:38+0400

2023-11-17T15:14+0400

грузия

политика

новости

армения

азербайджан

джуаншер бурчуладзе

ираклий гарибашвили

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/11/284301395_107:228:1235:863_1920x0_80_0_0_e4eb4c36b6581698cb0bcf4a457c86bb.jpg

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. План двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Грузии и Армении подписали главы ведомств двух стран в Ереване, сообщили в Минобороны Грузии. Документ был подписан в рамках официального визита министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе в Армению. Официальная церемония встречи главы грузинского ведомства состоялась в министерстве обороны Армении, после чего министры провели встречу с глазу на глаз. Стороны обсудили текущее и будущее сотрудничество двух стран в сфере обороны. Кроме того, стороны рассмотрели ситуацию с безопасностью в регионе. Бурчуладзе отметил, что в рамках инициативы мирного соседства Грузия готова и дальше продвигать мирный процесс в регионе. Грузия играет решающую роль на Южном Кавказе – президент ПА ОБСЕ>>В конце 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, армения, азербайджан, джуаншер бурчуладзе, ираклий гарибашвили, никол пашинян