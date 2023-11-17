https://sputnik-georgia.ru/20231117/glavy-minoborony-gruzii-i-azerbaydzhana-podpisali-plan-sotrudnichestva-284301600.html
Главы Минобороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества
Главы Минобороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества
Главы Минобороны Грузии и Армении на встрече в Ереване обсудили сотрудничество двух стран 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T14:38+0400
2023-11-17T14:38+0400
2023-11-17T15:14+0400
грузия
политика
новости
армения
азербайджан
джуаншер бурчуладзе
ираклий гарибашвили
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/11/284301395_107:228:1235:863_1920x0_80_0_0_e4eb4c36b6581698cb0bcf4a457c86bb.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. План двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Грузии и Армении подписали главы ведомств двух стран в Ереване, сообщили в Минобороны Грузии. Документ был подписан в рамках официального визита министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе в Армению. Официальная церемония встречи главы грузинского ведомства состоялась в министерстве обороны Армении, после чего министры провели встречу с глазу на глаз. Стороны обсудили текущее и будущее сотрудничество двух стран в сфере обороны. Кроме того, стороны рассмотрели ситуацию с безопасностью в регионе. Бурчуладзе отметил, что в рамках инициативы мирного соседства Грузия готова и дальше продвигать мирный процесс в регионе. Грузия играет решающую роль на Южном Кавказе – президент ПА ОБСЕ>>В конце 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/11/284301395_141:62:1209:863_1920x0_80_0_0_3608c3a2827e2a8ba1f335e6409e06c5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, армения, азербайджан, джуаншер бурчуладзе, ираклий гарибашвили, никол пашинян
грузия, политика, новости, армения, азербайджан, джуаншер бурчуладзе, ираклий гарибашвили, никол пашинян
Главы Минобороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества
14:38 17.11.2023 (обновлено: 15:14 17.11.2023)
Главы Минобороны Грузии и Армении на встрече в Ереване обсудили сотрудничество двух стран
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. План двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Грузии и Армении подписали главы ведомств двух стран в Ереване, сообщили в Минобороны Грузии.
Документ был подписан в рамках официального визита министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе в Армению.
Официальная церемония встречи главы грузинского ведомства состоялась в министерстве обороны Армении, после чего министры провели встречу с глазу на глаз.
Стороны обсудили текущее и будущее сотрудничество двух стран в сфере обороны.
Кроме того, стороны рассмотрели ситуацию с безопасностью в регионе. Бурчуладзе отметил, что в рамках инициативы мирного соседства Грузия готова и дальше продвигать мирный процесс в регионе.
В конце 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии.