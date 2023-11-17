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Главы Минобороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества
Главы Минобороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества
Главы Минобороны Грузии и Армении на встрече в Ереване обсудили сотрудничество двух стран 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T14:38+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. План двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Грузии и Армении подписали главы ведомств двух стран в Ереване, сообщили в Минобороны Грузии. Документ был подписан в рамках официального визита министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе в Армению. Официальная церемония встречи главы грузинского ведомства состоялась в министерстве обороны Армении, после чего министры провели встречу с глазу на глаз. Стороны обсудили текущее и будущее сотрудничество двух стран в сфере обороны. Кроме того, стороны рассмотрели ситуацию с безопасностью в регионе. Бурчуладзе отметил, что в рамках инициативы мирного соседства Грузия готова и дальше продвигать мирный процесс в регионе. Грузия играет решающую роль на Южном Кавказе – президент ПА ОБСЕ&gt;&gt;В конце 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, армения, азербайджан, джуаншер бурчуладзе, ираклий гарибашвили, никол пашинян
грузия, политика, новости, армения, азербайджан, джуаншер бурчуладзе, ираклий гарибашвили, никол пашинян

Главы Минобороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества

14:38 17.11.2023 (обновлено: 15:14 17.11.2023)
Встреча министров обороны Армении и Грузии Сурена Папикяна и Джуаншера Бурчуладзе (17 ноября 2023). Еревaн
Встреча министров обороны Армении и Грузии Сурена Папикяна и Джуаншера Бурчуладзе (17 ноября 2023). Еревaн - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2023
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Главы Минобороны Грузии и Армении на встрече в Ереване обсудили сотрудничество двух стран
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. План двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Грузии и Армении подписали главы ведомств двух стран в Ереване, сообщили в Минобороны Грузии.
Документ был подписан в рамках официального визита министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе в Армению.
Официальная церемония встречи главы грузинского ведомства состоялась в министерстве обороны Армении, после чего министры провели встречу с глазу на глаз.
Стороны обсудили текущее и будущее сотрудничество двух стран в сфере обороны.
Кроме того, стороны рассмотрели ситуацию с безопасностью в регионе. Бурчуладзе отметил, что в рамках инициативы мирного соседства Грузия готова и дальше продвигать мирный процесс в регионе.
Грузия играет решающую роль на Южном Кавказе – президент ПА ОБСЕ>>
В конце 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии.
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