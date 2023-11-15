https://sputnik-georgia.ru/20231115/gruziya-igraet-reshayuschuyu-rol-na-yuzhnom-kavkaze--prezident-pa-obse-284243656.html

Грузия играет решающую роль на Южном Кавказе – президент ПА ОБСЕ

Грузия играет решающую роль на Южном Кавказе – президент ПА ОБСЕ

Грузия готова продолжать сотрудничество в целях укрепления мира, безопасности, подчеркнул Папуашвили 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T17:32+0400

2023-11-15T17:32+0400

2023-11-15T17:39+0400

грузия

новости

политика

азербайджан

армения

тбилиси

шалва папуашвили

ираклий гарибашвили

обсе

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0a/251991123_0:28:3000:1716_1920x0_80_0_0_20ce4862b7fc8d3bb00475c47ed26780.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузия играет решающую, конструктивную и очень важную роль с точки зрения региональной стабильности на Южном Кавказе, заявила президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Пиа Каума, выступая на совместной пресс-конференции с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили. Каума находится прибыла в Грузию из Азербайджана в рамках Южнокавказского турне. После Тбилиси она отправится в Ереван, чтобы, как отметила Каума, "иметь полное представление об этом регионе". В конце 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии. Оппозиции в Грузии следует добиться поддержки хотя бы 100 тысяч избирателей – депутат>>Как отметил Папуашвили после встречи с президентом ПА ОБСЕ, Грузия готова продолжать сотрудничество в целях укрепления мира, безопасности и демократии. "Мы высоко ценим усилия ПА ОБСЕ по содействию мирному урегулированию конфликтов в регионе. Мы подчеркнули готовность к дальнейшему сотрудничеству для обеспечения региональной стабильности и мира“, – заявил Папуашвили. По словам главы грузинского законодательного органа, на встрече с президентом ПА ОБСЕ стороны также обсудили вопрос парламентских выборов, которые пройдут в стране осенью 2024 года. Глава парламента выразил надежду, что коллеги из ПА ОБСЕ также будут наблюдать за парламентскими выборами 2024 года "Когда мы говорим о наблюдении за выборами, как вы знаете, парламентская миссия ОБСЕ осуществляет наблюдательные миссии, мы делали это на предыдущих выборах, и я надеюсь, что вы также пригласите нас на следующий год, когда будут парламентские выборы", - заявила в свою очередь Каума. Беспрецедентная поддержка: генсек "Грузинской мечты" доволен рейтингом партии>>В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе – выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. Партия, получившая большинство, сможет представить премьер-министра, который сформирует правительство. Согласно проведенным опросам, преодолеть проходной 5% барьер и попасть в парламент сегодня могут две партии: "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Единое национальное движение". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

армения

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, азербайджан, армения, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, обсе, никол пашинян, грузинская мечта - демократическая грузия