https://sputnik-georgia.ru/20231117/mezhdunarodnaya-selskokhozyaystvennaya-vystavka-prokhodit-v-tbilisi-284310179.html
Международная сельскохозяйственная выставка проходит в Тбилиси
Международная сельскохозяйственная выставка проходит в Тбилиси
Цель мероприятия – развитие сельхозотрасли, популяризация местных предпринимателей и содействие внедрению технологических новшеств в Грузии 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T20:31+0400
2023-11-17T20:31+0400
2023-11-17T20:31+0400
экономика
грузия
новости
expo georgia
выставка agro/food/drink/tech
сельское хозяйство грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/11/284309763_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_e5932f01ea41fd6a90372fd3d61c6377.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Международная сельскохозяйственная выставка Agro/Food/Drink/Tech/Expo 2023 является лучшей площадкой для установления деловых контактов и популяризации агропродукции, заявил замглавы Минсельхоза Грузии Каха Какабадзе на открытии мероприятия. Выставка Agro/Food/Drink/Tech/Expo 2023 открылась в 11-м павильоне выставочного центра Expo Georgia в Тбилиси в 21-й раз и будет проходить по 19 ноября с 11:00 до 18:00. Цель мероприятия – развитие сельхозотрасли, популяризация местных предпринимателей и содействие внедрению технологических новшеств в Грузии. По его словам, Минсельхоз является постоянным партнером мероприятия. "Мы продолжаем поддерживать все подобные мероприятия, которые способствуют продвижению грузинской продукции, а также помогают нашим предпринимателям и фермерам увеличить возможности производства и экспорта", – отметил Какабадзе. В выставке принимают участие 70 компаний из восьми стран (Грузия, Италия, Польша, Турция, Украина, Индия, Китай и Беларусь). Международная выставка в Шанхае открывает для Грузии новые возможности – замминистра >>На выставке представлены сельскохозяйственная техника, тара и упаковочные материалы, тепличные технологии и оборудование, системы орошения, лабораторное оборудование, посадочный и посевной материал, удобрения и пестициды и другое. Параллельно с выставкой в Expo Georgia проводятся различные мероприятия. Состоялась международная конференция сельского хозяйства и пищевой промышленности "Планы и возможности сельского хозяйства и пищевой промышленности". Кроме того, 17-18 ноября в партнерстве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) проходит "агрорынок", на котором посетитель имеет возможность продегустировать и купить качественные аутентичные грузинские продукты (молочные продукты, ветчина, мед, сухофрукты, чурчхела, варенье, аджика, чай и другие).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/11/284309763_80:0:1900:1365_1920x0_80_0_0_2f823d83f90f513f5fc45403137229bd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, expo georgia, выставка agro/food/drink/tech, сельское хозяйство грузии
экономика, грузия, новости, expo georgia, выставка agro/food/drink/tech, сельское хозяйство грузии
Международная сельскохозяйственная выставка проходит в Тбилиси
Цель мероприятия – развитие сельхозотрасли, популяризация местных предпринимателей и содействие внедрению технологических новшеств в Грузии
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Международная сельскохозяйственная выставка Agro/Food/Drink/Tech/Expo 2023 является лучшей площадкой для установления деловых контактов и популяризации агропродукции, заявил замглавы Минсельхоза Грузии Каха Какабадзе на открытии мероприятия.
Выставка Agro/Food/Drink/Tech/Expo 2023 открылась в 11-м павильоне выставочного центра Expo Georgia в Тбилиси в 21-й раз и будет проходить по 19 ноября с 11:00 до 18:00. Цель мероприятия – развитие сельхозотрасли, популяризация местных предпринимателей и содействие внедрению технологических новшеств в Грузии.
"Эта выставка – мероприятие с 21-летней историей , является лучшей площадкой для производителей для установления деловых контактов и представления своей продукции целевой аудитории. С каждым годом выставка принимает все больше посетителей и участников", – заявил Какабадзе.
По его словам, Минсельхоз является постоянным партнером мероприятия.
"Мы продолжаем поддерживать все подобные мероприятия, которые способствуют продвижению грузинской продукции, а также помогают нашим предпринимателям и фермерам увеличить возможности производства и экспорта", – отметил Какабадзе.
В выставке принимают участие 70 компаний из восьми стран (Грузия, Италия, Польша, Турция, Украина, Индия, Китай и Беларусь).
На выставке представлены сельскохозяйственная техника, тара и упаковочные материалы, тепличные технологии и оборудование, системы орошения, лабораторное оборудование, посадочный и посевной материал, удобрения и пестициды и другое.
Параллельно с выставкой в Expo Georgia проводятся различные мероприятия. Состоялась международная конференция сельского хозяйства и пищевой промышленности "Планы и возможности сельского хозяйства и пищевой промышленности".
Кроме того, 17-18 ноября в партнерстве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) проходит "агрорынок", на котором посетитель имеет возможность продегустировать и купить качественные аутентичные грузинские продукты (молочные продукты, ветчина, мед, сухофрукты, чурчхела, варенье, аджика, чай и другие).