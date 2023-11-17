https://sputnik-georgia.ru/20231117/mezhdunarodnaya-selskokhozyaystvennaya-vystavka-prokhodit-v-tbilisi-284310179.html

Международная сельскохозяйственная выставка проходит в Тбилиси

Международная сельскохозяйственная выставка проходит в Тбилиси

Цель мероприятия – развитие сельхозотрасли, популяризация местных предпринимателей и содействие внедрению технологических новшеств в Грузии 17.11.2023, Sputnik Грузия

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2023-11-17T20:31+0400

экономика

грузия

новости

expo georgia

выставка agro/food/drink/tech

сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Международная сельскохозяйственная выставка Agro/Food/Drink/Tech/Expo 2023 является лучшей площадкой для установления деловых контактов и популяризации агропродукции, заявил замглавы Минсельхоза Грузии Каха Какабадзе на открытии мероприятия. Выставка Agro/Food/Drink/Tech/Expo 2023 открылась в 11-м павильоне выставочного центра Expo Georgia в Тбилиси в 21-й раз и будет проходить по 19 ноября с 11:00 до 18:00. Цель мероприятия – развитие сельхозотрасли, популяризация местных предпринимателей и содействие внедрению технологических новшеств в Грузии. По его словам, Минсельхоз является постоянным партнером мероприятия. "Мы продолжаем поддерживать все подобные мероприятия, которые способствуют продвижению грузинской продукции, а также помогают нашим предпринимателям и фермерам увеличить возможности производства и экспорта", – отметил Какабадзе. В выставке принимают участие 70 компаний из восьми стран (Грузия, Италия, Польша, Турция, Украина, Индия, Китай и Беларусь). Международная выставка в Шанхае открывает для Грузии новые возможности – замминистра >>На выставке представлены сельскохозяйственная техника, тара и упаковочные материалы, тепличные технологии и оборудование, системы орошения, лабораторное оборудование, посадочный и посевной материал, удобрения и пестициды и другое. Параллельно с выставкой в ​​Expo Georgia проводятся различные мероприятия. Состоялась международная конференция сельского хозяйства и пищевой промышленности "Планы и возможности сельского хозяйства и пищевой промышленности". Кроме того, 17-18 ноября в партнерстве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) проходит "агрорынок", на котором посетитель имеет возможность продегустировать и купить качественные аутентичные грузинские продукты (молочные продукты, ветчина, мед, сухофрукты, чурчхела, варенье, аджика, чай и другие).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, expo georgia, выставка agro/food/drink/tech, сельское хозяйство грузии