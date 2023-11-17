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https://sputnik-georgia.ru/20231117/minyust-gruzii-planiruet-otkryt-muzey-prava-284300831.html
Минюст Грузии планирует открыть Музей права
Минюст Грузии планирует открыть Музей права
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Голографический музей истории права планируется открыть в Доме юстиции, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в парламенте. 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T14:58+0400
2023-11-17T14:58+0400
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тбилиси
рати брегадзе
дом юстиции
министерство юстиции грузии
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Голографический музей истории права планируется открыть в Доме юстиции, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в парламенте. В пятницу Брегадзе выступает в законодательном органе страны в рамках министерского часа и знакомит депутатов с итогами проделанной ведомством работы. По его словам, в новом музее будет возможность узнать о истории права в мире. Кроме того, в целях повышения осведомленности жителей Грузии в правовых вопросах, ведомство планирует открыть свою телестудию "Юстиция", которая начнет функционировать в 2024 году. Минюст Грузии собирается создать телестудию&gt;&gt;По словам Брегадзе, проект станет профессиональным средством для юристов, а также будет популяризировать юридические профессии и будет способствовать повышению общественного правового сознания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, рати брегадзе, дом юстиции, министерство юстиции грузии
грузия, новости, тбилиси, рати брегадзе, дом юстиции, министерство юстиции грузии

Минюст Грузии планирует открыть Музей права

14:58 17.11.2023
© photo: Sputnik / StringerДом Юстиции
Дом Юстиции - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Голографический музей истории права планируется открыть в Доме юстиции, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в парламенте.
В пятницу Брегадзе выступает в законодательном органе страны в рамках министерского часа и знакомит депутатов с итогами проделанной ведомством работы.

"Скоро мы откроем в Доме юстиции голографический музей истории права, который, в свою очередь, уникален и даст любому посетителю возможность получить полноценную информацию о любом правовом памятнике, который есть у нас в Грузии", – заявил Брегадзе.

По его словам, в новом музее будет возможность узнать о истории права в мире.

"Это будет уникальный музей, который действительно не имеет аналогов в мире с точки зрения права", – отметил Брегадзе.

Кроме того, в целях повышения осведомленности жителей Грузии в правовых вопросах, ведомство планирует открыть свою телестудию "Юстиция", которая начнет функционировать в 2024 году.
Минюст Грузии собирается создать телестудию>>
По словам Брегадзе, проект станет профессиональным средством для юристов, а также будет популяризировать юридические профессии и будет способствовать повышению общественного правового сознания.
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