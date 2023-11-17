https://sputnik-georgia.ru/20231117/minyust-gruzii-planiruet-otkryt-muzey-prava-284300831.html

Минюст Грузии планирует открыть Музей права

Минюст Грузии планирует открыть Музей права

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Голографический музей истории права планируется открыть в Доме юстиции, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в парламенте. 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Голографический музей истории права планируется открыть в Доме юстиции, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в парламенте. В пятницу Брегадзе выступает в законодательном органе страны в рамках министерского часа и знакомит депутатов с итогами проделанной ведомством работы. По его словам, в новом музее будет возможность узнать о истории права в мире. Кроме того, в целях повышения осведомленности жителей Грузии в правовых вопросах, ведомство планирует открыть свою телестудию "Юстиция", которая начнет функционировать в 2024 году. Минюст Грузии собирается создать телестудию>>По словам Брегадзе, проект станет профессиональным средством для юристов, а также будет популяризировать юридические профессии и будет способствовать повышению общественного правового сознания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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