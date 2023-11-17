https://sputnik-georgia.ru/20231117/onischenko-rasskazal-o-vozmozhnosti-novoy-pandemii-covid-284311499.html
Онищенко рассказал о возможности новой пандемии COVID
Онищенко рассказал о возможности новой пандемии COVID
Наиболее эффективный способ защиты от коронавируса – это вакцинация, заявил российский академик 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T20:56+0400
2023-11-17T20:56+0400
2023-11-17T20:56+0400
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новости
общество
геннадий онищенко
еаэс
коронавирус covid-19
вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сразу три инфекции распространяются в государствах-членах Евразийского экономического союза: грипп, ОРЗ, COVID – об их опасности рассказал академик РАН Геннадий Онищенко в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.Сезонный рост инфекционных заболеваний Геннадий Онищенко назвал обычным природным явлением. Осенью и зимой световой день уменьшается, зачастую преобладает пасмурная погода, как итог – меньше поступает ультрафиолета, который убивает вирусы, а потому они более активно распространяются. Только в России, как отметил эксперт, с коронавирусной инфекцией госпитализировано более пяти тысяч человек.По его словам, для новой пандемии пока нет никаких предпосылок, но при одном условии – если будут приниматься все меры к купированию распространения вируса. Наиболее эффективный способ – это вакцинация."Уже более 60 миллионов человек привиты (в России – Sputnik). Прежде всего прививаются школьники, старшее поколение, учителя, врачи и работники торговли. Чтобы получить коллективный иммунитет, нужно привить не менее 70 миллионов человек. Вакцинация продолжается", – назвал цифры эксперт.Также он отметил, что во всех государствах-членах ЕАЭС есть так называемые "антипрививочники". Это люди, которые по религиозным или другим убеждениям отказываются от вакцинации."Ничего особенного не происходит" – министр о новом варианте коронавируса в Грузии >>"Когда в СССР с помощью вакцин победили коклюш и корь, выросло целое поколение людей, которые не знали этих болезней. И появились противники прививок, даже среди врачей, потому что на их руках дети от этих заболеваний не умирали. Грешить на людей, отказывающихся от прививок из-за религиозных убеждений, я бы не стал. Прежде всего это недоработка медиков", – рассказал эксперт.Также Геннадий Онищенко рассказал, что в России в настоящее время разрабатываются две вакцины против коронавирусной инфекции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, геннадий онищенко, еаэс, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса
в мире, новости, общество, геннадий онищенко, еаэс, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса
Онищенко рассказал о возможности новой пандемии COVID
Наиболее эффективный способ защиты от коронавируса – это вакцинация, заявил российский академик
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik.
Сразу три инфекции распространяются в государствах-членах Евразийского экономического союза: грипп, ОРЗ, COVID – об их опасности рассказал академик РАН Геннадий Онищенко в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь
.
Сезонный рост инфекционных заболеваний Геннадий Онищенко назвал обычным природным явлением. Осенью и зимой световой день уменьшается, зачастую преобладает пасмурная погода, как итог – меньше поступает ультрафиолета, который убивает вирусы, а потому они более активно распространяются. Только в России, как отметил эксперт, с коронавирусной инфекцией госпитализировано более пяти тысяч человек.
"Мы живем в едином пространстве в ЕАЭС. Везде отмечается осенне-зимний период всплеска заболеваемости гриппа, ОРЗ и коронавируса "Омикрон" и его восемь подтипов. Рост заболеваемости идет прогнозируемый. В этом году мы не ожидаем никаких серьезных обострений ситуации", – рассказал Онищенко.
По его словам, для новой пандемии пока нет никаких предпосылок, но при одном условии – если будут приниматься все меры к купированию распространения вируса. Наиболее эффективный способ – это вакцинация.
"Уже более 60 миллионов человек привиты (в России – Sputnik). Прежде всего прививаются школьники, старшее поколение, учителя, врачи и работники торговли. Чтобы получить коллективный иммунитет, нужно привить не менее 70 миллионов человек. Вакцинация продолжается", – назвал цифры эксперт.
Также он отметил, что во всех государствах-членах ЕАЭС есть так называемые "антипрививочники". Это люди, которые по религиозным или другим убеждениям отказываются от вакцинации.
"Когда в СССР с помощью вакцин победили коклюш и корь, выросло целое поколение людей, которые не знали этих болезней. И появились противники прививок, даже среди врачей, потому что на их руках дети от этих заболеваний не умирали. Грешить на людей, отказывающихся от прививок из-за религиозных убеждений, я бы не стал. Прежде всего это недоработка медиков", – рассказал эксперт.
Также Геннадий Онищенко рассказал, что в России в настоящее время разрабатываются две вакцины против коронавирусной инфекции.