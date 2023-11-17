https://sputnik-georgia.ru/20231117/onischenko-rasskazal-o-vozmozhnosti-novoy-pandemii-covid-284311499.html

Онищенко рассказал о возможности новой пандемии COVID

Онищенко рассказал о возможности новой пандемии COVID

Наиболее эффективный способ защиты от коронавируса – это вакцинация, заявил российский академик 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T20:56+0400

2023-11-17T20:56+0400

2023-11-17T20:56+0400

в мире

новости

общество

геннадий онищенко

еаэс

коронавирус covid-19

вакцинация от коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1b/263930057_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_c40dc5868b31a460f83b842f64844f60.jpg

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сразу три инфекции распространяются в государствах-членах Евразийского экономического союза: грипп, ОРЗ, COVID – об их опасности рассказал академик РАН Геннадий Онищенко в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.Сезонный рост инфекционных заболеваний Геннадий Онищенко назвал обычным природным явлением. Осенью и зимой световой день уменьшается, зачастую преобладает пасмурная погода, как итог – меньше поступает ультрафиолета, который убивает вирусы, а потому они более активно распространяются. Только в России, как отметил эксперт, с коронавирусной инфекцией госпитализировано более пяти тысяч человек.По его словам, для новой пандемии пока нет никаких предпосылок, но при одном условии – если будут приниматься все меры к купированию распространения вируса. Наиболее эффективный способ – это вакцинация."Уже более 60 миллионов человек привиты (в России – Sputnik). Прежде всего прививаются школьники, старшее поколение, учителя, врачи и работники торговли. Чтобы получить коллективный иммунитет, нужно привить не менее 70 миллионов человек. Вакцинация продолжается", – назвал цифры эксперт.Также он отметил, что во всех государствах-членах ЕАЭС есть так называемые "антипрививочники". Это люди, которые по религиозным или другим убеждениям отказываются от вакцинации."Ничего особенного не происходит" – министр о новом варианте коронавируса в Грузии >>"Когда в СССР с помощью вакцин победили коклюш и корь, выросло целое поколение людей, которые не знали этих болезней. И появились противники прививок, даже среди врачей, потому что на их руках дети от этих заболеваний не умирали. Грешить на людей, отказывающихся от прививок из-за религиозных убеждений, я бы не стал. Прежде всего это недоработка медиков", – рассказал эксперт.Также Геннадий Онищенко рассказал, что в России в настоящее время разрабатываются две вакцины против коронавирусной инфекции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, общество, геннадий онищенко, еаэс, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса