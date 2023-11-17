https://sputnik-georgia.ru/20231117/plyusy-novykh-pasportov---grazhdanam-gruzii-budet-prosche-peresekat-granitsu-284314724.html

Плюсы новых паспортов – гражданам Грузии будет проще пересекать границу

Плюсы новых паспортов – гражданам Грузии будет проще пересекать границу

Международный биометрический паспорт Грузии дает возможность путешествовать в страны Шенгенской зоны без виз 17.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Гражданам Грузии будет проще пересекать границу, так как их паспорта будут проверять только по чипам, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Биометрическая паспорта в Грузии начали выдавать с апреля 2010 года. Такой паспорт отличается от обычного тем, что в него встроен специальный чип, содержащий дополнительные сведения о владельце, например рисунок радужной оболочки глаза, отпечатки пальцев, место жительства гражданина и другие данные. При этом он также отметил, что электронная подпись используемая в Грузии полностью соответствует регуляциям ЕС. По последним данным, биометрические паспорта имеют около 1,7 миллиона граждан Грузии.Международный биометрический паспорт Грузии дает возможность путешествовать в страны Шенгенской зоны без виз. Евросоюз ввел безвизовый режим для граждан Грузии 28 марта 2017 года. Получили паспорт другой страны: сколько человек лишились гражданства Грузии? >>В данный момент виза гражданам Грузии не требуется также для посещения стран Южной Америки, Ирана, Турции, Малайзии и практически всех стран бывшего СССР, кроме Туркменистана. Также граждане Грузии пользуются упрощенным визовым режимом еще в 50 странах мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, рати брегадзе, грузинский паспорт