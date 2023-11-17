https://sputnik-georgia.ru/20231117/skandal-s-kadrami-lichnoy-zhizni-v-gruzii---prokuratura-nedovolna-prigovorom-284313756.html
Скандал с кадрами личной жизни в Грузии – прокуратура недовольна приговором
Скандал с кадрами личной жизни в Грузии – прокуратура недовольна приговором
Специальная следственная служба продолжает расследование по поводу посягательства на личную жизнь потерпевшей 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T23:34+0400
2023-11-17T23:34+0400
2023-11-17T23:53+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Прокуратура намерена обжаловать приговор двум сотрудникам компании в Сенаки, обвиняемым в нарушении трудового законодательства и доведении до попытки самоубийства женщины путем шантажа кадрами личной жизни. Зугдидский районный суд оправдал полностью двух человек, которые, по данным следствия, в 2022 году в районе Сенаки на основании гендерной ненависти, угрожая распространить кадры личной жизни, заставили потерпевшую написать заявление об уходе. В результате женщина попыталась покончить с собой, но ее удалось спасти. Шантаж интимными кадрами и вымогательство – в Грузии уличены 7 человек >>Зугдидский районный суд не счел улики по делу достаточными, и теперь прокуратура намерена подавать апелляцию. Кроме того, Специальная следственная служба продолжает расследование по поводу посягательства на личную жизнь потерпевшей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, зугдидский районный суд, специальная следственная служба
грузия, происшествия, новости, зугдидский районный суд, специальная следственная служба
Скандал с кадрами личной жизни в Грузии – прокуратура недовольна приговором
23:34 17.11.2023 (обновлено: 23:53 17.11.2023)
Специальная следственная служба продолжает расследование по поводу посягательства на личную жизнь потерпевшей
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Прокуратура намерена обжаловать приговор двум сотрудникам компании в Сенаки, обвиняемым в нарушении трудового законодательства и доведении до попытки самоубийства женщины путем шантажа кадрами личной жизни.
Зугдидский районный суд оправдал полностью двух человек, которые, по данным следствия, в 2022 году в районе Сенаки на основании гендерной ненависти, угрожая распространить кадры личной жизни, заставили потерпевшую написать заявление об уходе.
В результате женщина попыталась покончить с собой, но ее удалось спасти.
Зугдидский районный суд не счел улики по делу достаточными, и теперь прокуратура намерена подавать апелляцию.
Кроме того, Специальная следственная служба продолжает расследование по поводу посягательства на личную жизнь потерпевшей.