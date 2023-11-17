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Смертность от кори растет во всем мире – данные ВОЗ
Смертность от кори растет во всем мире – данные ВОЗ
В 2022 году 33 миллиона детей пропустили вакцинацию против кори: почти 22 миллиона пропустили первую дозу и еще 11 миллионов пропустили вторую дозу 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T07:32+0400
2023-11-17T07:32+0400
2023-11-17T08:04+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Число смертей от кори во всем мире увеличилось на 43% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, в частности, из-за снижения уровня вакцинации, говорится в докладе на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Организация добавляет, что в 2022 году 33 миллиона детей пропустили вакцинацию против кори: почти 22 миллиона пропустили первую дозу и еще 11 миллионов пропустили вторую дозу. "Рост числа вспышек кори и смертей от нее ошеломляет, но, к сожалению, не является неожиданным, учитывая снижение уровня вакцинации, которое мы наблюдаем в последние несколько лет. Случаи заболевания корью в любом месте представляют опасность для всех стран и сообществ, где люди недостаточно вакцинированы. Срочные, целенаправленные усилия имеют решающее значение для предотвращения заболевания корью и смертности от нее", – приводятся в докладе слова директора глобального отдела иммунизации министерства здравоохранения США Джона Вертефейля. Как распознать признаки тяжелого течения кори? Предупреждение грузинского инфекциониста >>По данным ВОЗ, из 22 миллионов детей, которые пропустили первую дозу вакцины против кори в 2022 году, более половины живут только в 10 странах: Анголе, Бразилии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, Нигерии, Пакистане и на Филиппинах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, корь
Смертность от кори растет во всем мире – данные ВОЗ
07:32 17.11.2023 (обновлено: 08:04 17.11.2023)
В 2022 году 33 миллиона детей пропустили вакцинацию против кори: почти 22 миллиона пропустили первую дозу и еще 11 миллионов пропустили вторую дозу
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Число смертей от кори во всем мире увеличилось на 43% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, в частности, из-за снижения уровня вакцинации, говорится в докладе на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"После нескольких лет снижения охвата вакцинацией против кори число случаев заболевания корью в 2022 году увеличилось на 18%, а смертность во всем мире увеличилась на 43% (по сравнению с 2021 годом). Таким образом, предполагаемое число случаев заболевания корью достигает 9 миллионов, а смертей – 136 тысяч, в основном среди детей", – говорится в документе.
Организация добавляет, что в 2022 году 33 миллиона детей пропустили вакцинацию против кори: почти 22 миллиона пропустили первую дозу и еще 11 миллионов пропустили вторую дозу.
"Рост числа вспышек кори и смертей от нее ошеломляет, но, к сожалению, не является неожиданным, учитывая снижение уровня вакцинации, которое мы наблюдаем в последние несколько лет. Случаи заболевания корью в любом месте представляют опасность для всех стран и сообществ, где люди недостаточно вакцинированы. Срочные, целенаправленные усилия имеют решающее значение для предотвращения заболевания корью и смертности от нее", – приводятся в докладе слова директора глобального отдела иммунизации министерства здравоохранения США Джона Вертефейля.
По данным ВОЗ, из 22 миллионов детей, которые пропустили первую дозу вакцины против кори в 2022 году, более половины живут только в 10 странах: Анголе, Бразилии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, Нигерии, Пакистане и на Филиппинах.