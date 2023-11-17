https://sputnik-georgia.ru/20231117/smertnost-ot-kori-rastet-vo-vsem-mire---dannye-voz-284277418.html

Смертность от кори растет во всем мире – данные ВОЗ

Смертность от кори растет во всем мире – данные ВОЗ

В 2022 году 33 миллиона детей пропустили вакцинацию против кори: почти 22 миллиона пропустили первую дозу и еще 11 миллионов пропустили вторую дозу 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T07:32+0400

2023-11-17T07:32+0400

2023-11-17T08:04+0400

в мире

новости

общество

всемирная организация здравоохранения

корь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24879/94/248799453_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_402fa1ac5c9bcf27c1e6b54ec25d60a4.jpg

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Число смертей от кори во всем мире увеличилось на 43% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, в частности, из-за снижения уровня вакцинации, говорится в докладе на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Организация добавляет, что в 2022 году 33 миллиона детей пропустили вакцинацию против кори: почти 22 миллиона пропустили первую дозу и еще 11 миллионов пропустили вторую дозу. "Рост числа вспышек кори и смертей от нее ошеломляет, но, к сожалению, не является неожиданным, учитывая снижение уровня вакцинации, которое мы наблюдаем в последние несколько лет. Случаи заболевания корью в любом месте представляют опасность для всех стран и сообществ, где люди недостаточно вакцинированы. Срочные, целенаправленные усилия имеют решающее значение для предотвращения заболевания корью и смертности от нее", – приводятся в докладе слова директора глобального отдела иммунизации министерства здравоохранения США Джона Вертефейля. Как распознать признаки тяжелого течения кори? Предупреждение грузинского инфекциониста >>По данным ВОЗ, из 22 миллионов детей, которые пропустили первую дозу вакцины против кори в 2022 году, более половины живут только в 10 странах: Анголе, Бразилии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, Нигерии, Пакистане и на Филиппинах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, корь