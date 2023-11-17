https://sputnik-georgia.ru/20231117/zurabishvili-rasskazala-kogda-nastanet-konets-gruzii-284286656.html

Зурабишвили рассказала, когда настанет конец Грузии

Зурабишвили рассказала, когда настанет конец Грузии

Европейскому пути Грузии нет альтернативы, убеждена президент 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T11:52+0400

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анри оханашвили

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Конец Грузии наступит, если страна свернет с европейского пути, поэтому мы движемся вперед, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая перед представителями культурной сферы во дворце Орбелиани. Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Накануне президент в своей резиденции собрала представителей сферы культуры, которые присоединились к кампании сбора подписей "Наш голос Европе!" Кампания, в которой содержится призыв к лидерам стран ЕС утвердить рекомендацию Еврокомиссии и присвоить стране статус кандидата на вступление в ЕС, стартовала на сайте президента на прошлой неделе. Реакция властейДепутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили считает, что невозможно представить, чтобы человек, который нарушает Конституцию Грузии, принесет какую-то пользу народу. "Как бы сильно они не пытались вывести Саломе Зурабишвили на передовую, общество хорошо понимает и оценивает, чему все это служит. Саломе Зурабишвили – это несоответствующий своей должности человек, который растоптал основной закон нашей страны", – заявил Оханашвили. Ближе к Евросоюзу: Грузия готовит новый план экономических реформ под евростандарты>>По мнению Оханашвили, у Зурабишвили не будет политического будущего, так как она действует против интереса страны и народа. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны. Президентский срок Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, анри оханашвили