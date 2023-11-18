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Евросоюз предвзято относится к Турции – Эрдоган

Евросоюз предвзято относится к Турции – Эрдоган

Турция подала зяввку на вступление в ЕС в 1987 году 18.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-18T22:56+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Предвзятое отношение Евросоюза к Турции продолжается, Анкара ожидает от Брюсселя "позитивных сдвигов", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время – ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. Но переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее, перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись". Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Какие страны имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз?>>Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция, как член Евросоюза, пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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