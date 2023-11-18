https://sputnik-georgia.ru/20231118/festival-selskogo-turizma-proydet-v-batumi-284247498.html

Фестиваль сельского туризма пройдет в Батуми

Фестиваль сельского туризма пройдет в Батуми

Гостей мероприятия ждет многообразная развлекательная программа 18.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Фестиваль сельского туризма "Гандагана" пройдет 25-26 ноября в приморском городе Батуми, сообщили в пресс-службе Департамента курортов и туризма Аджарии. В течение двух дней горная Аджария будет представлена своей культурой, кулинарией, традициями на площади Европы, оформленной красивыми декорациями. В этом году главный акцент будет сделан на аджарской кухне и отрасли народного промысла. Организаторы обустроят специальный уголок, где приготовят блюда всех пяти районов Аджарии, а также будут проведены мастер-классы и кулинарные состязания. Новый туристический маршрут для любителей отдыха в горах появился в Аджарии>>Пространство аджарского промысла обустроит известный грузинский флорист Зураб Шеварднадзе. В течение двух дней гости фестиваля смогут принять участие в хореографических и кулинарных мастер-классах. О музыкальной программе позаботятся ансамбли "Швидкаца", "Абхазия", группы "Гордела", "Бани" и "Мгзавреби". Фестиваль "Гандагана" проходит с 2015 года, организатор мероприятия – Агентство развития туристических продуктов Департамента туризма и курортов Аджарии. Главная цель мероприятия – популяризация аджарских сел и привлечение туристов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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