https://sputnik-georgia.ru/20231118/gruziya-k-kontsu-2024-goda-poluchit-polnuyu-kartinu-zemelnogo-fonda-strany-284316783.html

Грузия к концу 2024 года получит полную картину земельного фонда страны

Грузия к концу 2024 года получит полную картину земельного фонда страны

В рамках проекта регистрации земли уже зарегистрировано 580,3 тысячи участков площадью более 186,8 тысячи гектаров 18.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-18T10:59+0400

2023-11-18T10:59+0400

2023-11-18T10:59+0400

грузия

новости

общество

рати брегадзе

министерство юстиции грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/03/282915846_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0208d6903d03def568dae86683e2b08f.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Процесс регистрации земли в Грузии завершится в конце 2024 года и у страны будут полные данные о земельном фонде, заявил министр юстиции Рати Брегадзе в ходе министерского часа в парламенте. В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу. По данным министра, в рамках проекта регистрации земли уже зарегистрировано 580,3 тысячи участков площадью более 186,8 тысячи гектаров. Уже также установлено право собственности на 458,6 тысяч участков общей площадью 167 тысяч гектар. После завершения проекта жители смогут только зарегистрировать исправления в регистрации. Реформа системной регистрации земли начинается в Тбилиси >>Процедуры регистрации земли в Грузии были упрощены с 1 августа 2016 года. Цель реформы – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии. Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, рати брегадзе, министерство юстиции грузии