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Грузия к концу 2024 года получит полную картину земельного фонда страны
Грузия к концу 2024 года получит полную картину земельного фонда страны
В рамках проекта регистрации земли уже зарегистрировано 580,3 тысячи участков площадью более 186,8 тысячи гектаров 18.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-18T10:59+0400
2023-11-18T10:59+0400
2023-11-18T10:59+0400
грузия
новости
общество
рати брегадзе
министерство юстиции грузии
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Процесс регистрации земли в Грузии завершится в конце 2024 года и у страны будут полные данные о земельном фонде, заявил министр юстиции Рати Брегадзе в ходе министерского часа в парламенте. В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу. По данным министра, в рамках проекта регистрации земли уже зарегистрировано 580,3 тысячи участков площадью более 186,8 тысячи гектаров. Уже также установлено право собственности на 458,6 тысяч участков общей площадью 167 тысяч гектар. После завершения проекта жители смогут только зарегистрировать исправления в регистрации. Реформа системной регистрации земли начинается в Тбилиси >>Процедуры регистрации земли в Грузии были упрощены с 1 августа 2016 года. Цель реформы – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии. Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
грузия, новости, общество, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
Грузия к концу 2024 года получит полную картину земельного фонда страны
В рамках проекта регистрации земли уже зарегистрировано 580,3 тысячи участков площадью более 186,8 тысячи гектаров
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Процесс регистрации земли в Грузии завершится в конце 2024 года и у страны будут полные данные о земельном фонде, заявил министр юстиции Рати Брегадзе в ходе министерского часа в парламенте.
В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.
"Проект системной регистрации земли завершится в конце 2024 года, и в стране окончательно будет видна картина земельного фонда – сколько участков в частной, государственной или муниципальной собственности", – сказал Брегадзе.
По данным министра, в рамках проекта регистрации земли уже зарегистрировано 580,3 тысячи участков площадью более 186,8 тысячи гектаров.
Уже также установлено право собственности на 458,6 тысяч участков общей площадью 167 тысяч гектар.
После завершения проекта жители смогут только зарегистрировать исправления в регистрации.
Процедуры регистрации земли в Грузии были упрощены с 1 августа 2016 года. Цель реформы – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.
Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.