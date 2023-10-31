https://sputnik-georgia.ru/20231031/reforma-sistemnoy-registratsii-zemli-nachinaetsya-283849917.html

Реформа системной регистрации земли начинается в Тбилиси

Реформа системной регистрации земли начинается в Тбилиси

В рамках реформы частные, государственные и муниципальные земельные участки будут совершенно бесплатно измерены и зарегистрированы, заявил мэр 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T17:43+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Реформа системной регистрации земли стартует в Тбилиси – проект затронет 27,7 тысяч земельных участка в разных районах столицы, сообщает пресс-служба мэрии. Между мэрией Тбилиси и Министерством юстиции подписан меморандум о взаимном сотрудничестве, который предусматривает реализацию проекта систематической регистрации земли в отдельных районах Тбилиси. Речь идет о более чем 27 тысячах земельных участков. Проект будет завершен к 31 декабря 2024 года. О начале процесса системной регистрации земли в Тбилиси, общественность ознакомил грнадоначальник Каха Каладзе, вместе с министром юстиции Рати Брегадзе, на мероприятии на площади Европы. Стороны обсудили конкретные детали, связанные с мэрией Тбилиси и графиком реализации проекта. По словам мэра, целенаправленное хищение земель было острой проблемой в Тбилиси, кроме того, на территории муниципалитета имеется множество участков, на которых установление права собственности выходит за пределы территории муниципалитета. По его словам, указанные проблемы решит реформа системной регистрации земель. Регистрация земельных участков начнется в Ахалдаба, Бетания, Квесети, Кикети и Сагориси. В декабре в этот процесс будет вовлечен Цкнети, а в феврале 2024 года - Коджори, в апреле - Табахмела, Шиндиси и Цавкиси, в июле - Старый Ведзиси, Дидгори и Дигоми. Системная регистрация земель будет осуществляться в отдельных районах данных поселений. "В результате реформы будут защищены интересы как граждан, так и муниципалитета, будут созданы полные правовые и кадастровые данные о недвижимости, будет способствовать развитию рынка недвижимости... При скоординированных действиях Минюста и мэрии Тбилиси этот вопрос будет решен раз и навсегда в Тбилиси в следующем году", - сказал Каладзе. Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние данные >>Граждане могут узнать являются ли участниками реформы через платформу – MAPS.GOV.GE и проверить данные. Системная регистрация земель по всей стране началась 1 января 2022 года, и завершится в конце 2024 года, после будут регистрироваться только исправления в регистрацию. В конце 2022 года министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что на данном этапе остаются неизвестными личности владельцев земельных участков площадью более одного миллиона гектаров. В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав землевладельцев. Арендная плата в Тбилиси выросла за год – данные Galt & Taggart >>Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии. Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами. В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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