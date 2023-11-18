https://sputnik-georgia.ru/20231118/pensionery-i-neimuschie-v-gruzii-dolzhny-banku-400-mln-lari-284318459.html

Пенсионеры и неимущие в Грузии должны банку 400 млн лари

Пенсионеры и неимущие в Грузии должны банку 400 млн лари

Средний размер кредита составляет 1,1 тысячи лари 18.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Порядка 354 тысяч пенсионеров и социально незащищенных на конец третьего квартала 2023 года имели кредит в банке на общую сумму более 400 миллионов лари (около 150 млн долларов), говорится в отчетах Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы, говорится в банковских отчетах. Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев. На конец первого квартала 2022 года Liberty Bank выдал кредиты пенсионерам и соцнезащищенным в размере 401 миллиона лари под среднюю эффективную процентную ставку 29,4%. Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в сентябре>>Средний размер кредита составляет 1,1 тысячи лари (около 420 долларов) при размере пенсии 340 лари (около 125 долларов). С января 2023 года Liberty Bank с 1 января снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%. Однако это изменение не коснулось кредитов, взятых до этого срока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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