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Приватизация госимущества продолжается: сколько заработала Грузия
Приватизация госимущества продолжается: сколько заработала Грузия
С 2019 года в Грузии проводят аукционы для желающих приватизировать госимущество 18.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-18T13:00+0400
2023-11-18T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Государственное имущество на сумму 180 миллионов лари (более 65 миллионов долларов) приватизировано в рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса", говорится в сообщении администрации правительства.Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает проведение аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.Возрождение курорта Цхалтубо – приватизирован третий заброшенный санаторий>>По данным правительства Грузии, на сегодняшний день приватизировано объектов на общую стоимость 180 миллионов лари, а в бюджет уже перечислено 127,5 миллиона лари (более 45 миллионов долларов). В перечень объектов для приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе в масштабных программах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
Приватизация госимущества продолжается: сколько заработала Грузия
13:00 18.11.2023 (обновлено: 13:54 18.11.2023)
С 2019 года в Грузии проводят аукционы для желающих приватизировать госимущество
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Государственное имущество на сумму 180 миллионов лари (более 65 миллионов долларов) приватизировано в рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса", говорится в сообщении администрации правительства.
Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает проведение аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.
По данным правительства Грузии, на сегодняшний день приватизировано объектов на общую стоимость 180 миллионов лари, а в бюджет уже перечислено 127,5 миллиона лари (более 45 миллионов долларов).
В перечень объектов для приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.
По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе в масштабных программах.