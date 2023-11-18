https://sputnik-georgia.ru/20231118/privatizatsiya-gosimuschestva-prodolzhaetsya-skolko-zarabotala-gruziya--284318879.html

Приватизация госимущества продолжается: сколько заработала Грузия

Приватизация госимущества продолжается: сколько заработала Грузия

С 2019 года в Грузии проводят аукционы для желающих приватизировать госимущество 18.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-18T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Государственное имущество на сумму 180 миллионов лари (более 65 миллионов долларов) приватизировано в рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса", говорится в сообщении администрации правительства.Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает проведение аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.Возрождение курорта Цхалтубо – приватизирован третий заброшенный санаторий>>По данным правительства Грузии, на сегодняшний день приватизировано объектов на общую стоимость 180 миллионов лари, а в бюджет уже перечислено 127,5 миллиона лари (более 45 миллионов долларов). В перечень объектов для приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе в масштабных программах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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