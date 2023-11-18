https://sputnik-georgia.ru/20231118/v-gruzii-vvodyat-zapret-na-nezakonnye-otryady-voennykh-dobrovoltsev--284322168.html
В Грузии вводят запрет на незаконные отряды военных добровольцев
В Грузии вводят запрет на незаконные отряды военных добровольцев
Оборонные организации добровольцев возможно создавать только при участии ведомства при Минобороны 18.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-18T17:38+0400
2023-11-18T17:38+0400
2023-11-18T17:41+0400
новости
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министерство обороны грузии
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Уголовная ответственность за деятельность в сфере оборонного добровольчества и помощь незаконным организациям вводится в Грузии с 1 марта 2024 года, соответствующие поправки в Уголовный кодекс принял парламент Грузии. В октябре 2023 года парламент Грузии утвердил обновленный Кодекс обороны Грузии, который в том числе регулирует вопросы военных добровольцев. Согласно этим поправкам, в Грузии оборонные организации добровольцев возможно создавать только при участии ведомства "Доброволец обороны" при Минобороны Грузии. Организация при этом должна удовлетворять всем требованиям Минобороны и получить от оборонного ведомства регистрацию и статус. Президент Грузии подписала обновленный Кодекс обороны: когда новшества вступят в силу>>Согласно вступающим в силу поправкам, осуществление деятельности, связанной с добровольчеством в сфере обороны без соответствующей регистрации при отсутствии признаков создания незаконного формирования, будет караться штрафом, либо домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на строк от двух до четырех лет. А вот передача такой организации денежных средств или имущества будет караться штрафом либо лишением свободы на срок от года до трех лет. Для юридических лиц наказанием будет штраф с запретом на осуществление деятельности либо с ликвидацией. Военными добровольцами в Грузии считаются лица от 18 лет – члены добровольческой организации, прошедшие подготовку, зарегистрированные в Реестре добровольцев и оформившие соответствующее соглашение. Кроме того, статус добровольца могут получить ветераны, прошедшие регистрацию и подписавшие соглашение с государством о добровольчестве. Военное добровольчество не предполагает оплату и не может быть заменой трудовому соглашению, силы добровольцев могут быть использованы в случае необходимости только при нуждах обеспечения обороны и безопасности страны, а также во время военного или чрезвычайного положения или во время чрезвычайной ситуации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, министерство обороны грузии, парламент грузии
новости, грузия, министерство обороны грузии, парламент грузии
В Грузии вводят запрет на незаконные отряды военных добровольцев
17:38 18.11.2023 (обновлено: 17:41 18.11.2023)
Оборонные организации добровольцев возможно создавать только при участии ведомства при Минобороны
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Уголовная ответственность за деятельность в сфере оборонного добровольчества и помощь незаконным организациям вводится в Грузии с 1 марта 2024 года, соответствующие поправки в Уголовный кодекс принял парламент Грузии.
В октябре 2023 года парламент Грузии утвердил обновленный Кодекс обороны Грузии, который в том числе регулирует вопросы военных добровольцев.
Согласно этим поправкам, в Грузии оборонные организации добровольцев возможно создавать только при участии ведомства "Доброволец обороны" при Минобороны Грузии. Организация при этом должна удовлетворять всем требованиям Минобороны и получить от оборонного ведомства регистрацию и статус.
Согласно вступающим в силу поправкам, осуществление деятельности, связанной с добровольчеством в сфере обороны без соответствующей регистрации при отсутствии признаков создания незаконного формирования, будет караться штрафом, либо домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на строк от двух до четырех лет.
А вот передача такой организации денежных средств или имущества будет караться штрафом либо лишением свободы на срок от года до трех лет.
Для юридических лиц наказанием будет штраф с запретом на осуществление деятельности либо с ликвидацией.
Военными добровольцами в Грузии считаются лица от 18 лет – члены добровольческой организации, прошедшие подготовку, зарегистрированные в Реестре добровольцев и оформившие соответствующее соглашение.
Кроме того, статус добровольца могут получить ветераны, прошедшие регистрацию и подписавшие соглашение с государством о добровольчестве.
Военное добровольчество не предполагает оплату и не может быть заменой трудовому соглашению, силы добровольцев могут быть использованы в случае необходимости только при нуждах обеспечения обороны и безопасности страны, а также во время военного или чрезвычайного положения или во время чрезвычайной ситуации.