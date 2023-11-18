https://sputnik-georgia.ru/20231118/vizit-ministra-oborony-gruzii-v-armeniyu-chto-obsuzhdalos-na-vstreche-s-pashinyanom-284319172.html
Визит министра обороны Грузии в Армению: что обсуждалось на встрече с Пашиняном
Визит министра обороны Грузии в Армению: что обсуждалось на встрече с Пашиняном
Накануне главы Минобороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества 18.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-18T13:34+0400
2023-11-18T13:34+0400
2023-11-18T13:54+0400
политика
грузия
новости
армения
азербайджан
тбилиси
ираклий гарибашвили
никол пашинян
джуаншер бурчуладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/12/284318664_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_08e2f4e6655427bd68958d217b89c54d.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Грузия готова направить усилия на мирное развитие региона в рамках "Инициативы мирного соседства", заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.Министр обороны Грузии находится в Армении с официальным визитом. Накануне был подписан план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Грузии и Армении.По информации Минобороны Грузии, на встрече стороны обсудили обстановку безопасности и вызовы в регионе и мире. В разговоре речь шла о готовности Грузии направить усилия на мирное развитие региона в рамках "Инициативы мирное соседство".Главы Минобороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества>>Кроме того, в ходе встречи была особо отмечена важность рекомендации Еврокомиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Министр обороны отметил, что Грузия продолжает активно работать над выполнением необходимых обязательств и процедур в будущем. В конце 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
армения
азербайджан
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/12/284318664_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_a2c13fccfa0e2863cd64d015ea22ce00.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, армения, азербайджан, тбилиси, ираклий гарибашвили, никол пашинян, джуаншер бурчуладзе
политика, грузия, новости, армения, азербайджан, тбилиси, ираклий гарибашвили, никол пашинян, джуаншер бурчуладзе
Визит министра обороны Грузии в Армению: что обсуждалось на встрече с Пашиняном
13:34 18.11.2023 (обновлено: 13:54 18.11.2023)
Накануне главы Минобороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Грузия готова направить усилия на мирное развитие региона в рамках "Инициативы мирного соседства", заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.
Министр обороны Грузии находится в Армении с официальным визитом. Накануне был подписан план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Грузии и Армении.
По информации Минобороны Грузии, на встрече стороны обсудили обстановку безопасности и вызовы в регионе и мире. В разговоре речь шла о готовности Грузии направить усилия на мирное развитие региона в рамках "Инициативы мирное соседство".
Кроме того, в ходе встречи была особо отмечена важность рекомендации Еврокомиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Министр обороны отметил, что Грузия продолжает активно работать над выполнением необходимых обязательств и процедур в будущем.
В конце 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.
Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.
Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.