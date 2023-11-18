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Визит министра обороны Грузии в Армению: что обсуждалось на встрече с Пашиняном

Визит министра обороны Грузии в Армению: что обсуждалось на встрече с Пашиняном

Накануне главы Минобороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества 18.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-18T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Грузия готова направить усилия на мирное развитие региона в рамках "Инициативы мирного соседства", заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.Министр обороны Грузии находится в Армении с официальным визитом. Накануне был подписан план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Грузии и Армении.По информации Минобороны Грузии, на встрече стороны обсудили обстановку безопасности и вызовы в регионе и мире. В разговоре речь шла о готовности Грузии направить усилия на мирное развитие региона в рамках "Инициативы мирное соседство".Главы Минобороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества>>Кроме того, в ходе встречи была особо отмечена важность рекомендации Еврокомиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Министр обороны отметил, что Грузия продолжает активно работать над выполнением необходимых обязательств и процедур в будущем. В конце 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, армения, азербайджан, тбилиси, ираклий гарибашвили, никол пашинян, джуаншер бурчуладзе