https://sputnik-georgia.ru/20231118/zapretyat-li-proezd-gruzovikov-i-mikroavtobusov-v-tbilisi--chto-rassmatrivaet-parlament-284316623.html

Запретят ли проезд грузовиков и микроавтобусов в Тбилиси – что рассматривает парламент

Запретят ли проезд грузовиков и микроавтобусов в Тбилиси – что рассматривает парламент

Штрафы не коснутся также тех, кто получит разрешение от мэрии Тбилиси 18.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Кодекс административных, нарушений предполагающие с 1 января 2024 года увеличение штрафа за нарушения правил проезда в Тбилиси грузовых автомобилей весом от 3,5 тонны в 10 раз. Согласно поправкам нарушение времени и/или места проезда определенных мэрией Тбилиси автомобилями массой от 3,5 тонны будет караться штрафом в размере тысячи лари вместо 100 лари. Нарушение же повторно этой нормы приведет к штрафу в размере трех тысяч лари. Борьба с пробками в Тбилиси: Каладзе намерен ввести ограничения для большегрузов >>Кроме того, в 10 раз вырастут штрафы и для нарушающих время и/или место проезда и доставки для дистрибьюторских автомобилей в Тбилиси. Штраф за это нарушение также составит тысячу лари. А вот повторное нарушение приведет к штрафу в размере трех тысяч лари. При этом штрафовать не будут грузовики госведомств, которые передвигаются по службе, грузовики с мигалками, маршрутные такси, а также микроавтобусы, перевозящие школьников, детей и студентов. "Пробки" – проблема социальная: вместе с бензином они пожирают часть нашей жизни >>Штрафы не коснутся также тех, кто получит разрешение от мэрии Тбилиси. Кроме того, мэрия будет в праве определить, дистрибуция каких товаров не коснется общих правил. Проект парламенту предстоит принять в трех чтениях, после чего его должна подписать президент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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