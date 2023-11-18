https://sputnik-georgia.ru/20231118/zapretyat-li-proezd-gruzovikov-i-mikroavtobusov-v-tbilisi--chto-rassmatrivaet-parlament-284316623.html
Запретят ли проезд грузовиков и микроавтобусов в Тбилиси – что рассматривает парламент
Запретят ли проезд грузовиков и микроавтобусов в Тбилиси – что рассматривает парламент
Штрафы не коснутся также тех, кто получит разрешение от мэрии Тбилиси 18.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-18T10:20+0400
2023-11-18T10:20+0400
2023-11-18T10:20+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
парламент грузии
автомобили
транспорт в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261317105_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7c2692de0720e88c42ef74f73ece5ee5.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Кодекс административных, нарушений предполагающие с 1 января 2024 года увеличение штрафа за нарушения правил проезда в Тбилиси грузовых автомобилей весом от 3,5 тонны в 10 раз. Согласно поправкам нарушение времени и/или места проезда определенных мэрией Тбилиси автомобилями массой от 3,5 тонны будет караться штрафом в размере тысячи лари вместо 100 лари. Нарушение же повторно этой нормы приведет к штрафу в размере трех тысяч лари. Борьба с пробками в Тбилиси: Каладзе намерен ввести ограничения для большегрузов >>Кроме того, в 10 раз вырастут штрафы и для нарушающих время и/или место проезда и доставки для дистрибьюторских автомобилей в Тбилиси. Штраф за это нарушение также составит тысячу лари. А вот повторное нарушение приведет к штрафу в размере трех тысяч лари. При этом штрафовать не будут грузовики госведомств, которые передвигаются по службе, грузовики с мигалками, маршрутные такси, а также микроавтобусы, перевозящие школьников, детей и студентов. "Пробки" – проблема социальная: вместе с бензином они пожирают часть нашей жизни >>Штрафы не коснутся также тех, кто получит разрешение от мэрии Тбилиси. Кроме того, мэрия будет в праве определить, дистрибуция каких товаров не коснется общих правил. Проект парламенту предстоит принять в трех чтениях, после чего его должна подписать президент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261317105_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_fe8ca3283be9f69095c054a2dec96ead.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, парламент грузии, автомобили, транспорт в грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, парламент грузии, автомобили, транспорт в грузии
Запретят ли проезд грузовиков и микроавтобусов в Тбилиси – что рассматривает парламент
Штрафы не коснутся также тех, кто получит разрешение от мэрии Тбилиси
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Кодекс административных, нарушений предполагающие с 1 января 2024 года увеличение штрафа за нарушения правил проезда в Тбилиси грузовых автомобилей весом от 3,5 тонны в 10 раз.
Согласно поправкам нарушение времени и/или места проезда определенных мэрией Тбилиси автомобилями массой от 3,5 тонны будет караться штрафом в размере тысячи лари вместо 100 лари.
Нарушение же повторно этой нормы приведет к штрафу в размере трех тысяч лари.
Кроме того, в 10 раз вырастут штрафы и для нарушающих время и/или место проезда и доставки для дистрибьюторских автомобилей в Тбилиси. Штраф за это нарушение также составит тысячу лари. А вот повторное нарушение приведет к штрафу в размере трех тысяч лари.
При этом штрафовать не будут грузовики госведомств, которые передвигаются по службе, грузовики с мигалками, маршрутные такси, а также микроавтобусы, перевозящие школьников, детей и студентов.
Штрафы не коснутся также тех, кто получит разрешение от мэрии Тбилиси.
Кроме того, мэрия будет в праве определить, дистрибуция каких товаров не коснется общих правил.
Проект парламенту предстоит принять в трех чтениях, после чего его должна подписать президент Грузии.