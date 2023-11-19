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На западе Грузии борются с последствиями сильного ветра
На западе Грузии борются с последствиями сильного ветра
На территории муниципалитета ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия 19.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-19T19:06+0400
2023-11-19T19:06+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы жителям нескольких сел Цаленджихского района в Западной Грузии – сорваны крыши домов, с корнем вырваны деревья, повреждены опоры ЛЭП, сообщает Первый канал. По словам представителей мэрии Цаленджихи, на территории муниципалитета ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Началась очистка улиц от мусора и подготовка к кровельным работам. Что касается электричества, то в селе Джвари электричество полностью восстановлено. Погода в Грузии ухудшится – в горных районах не исключена метель >>По словам представителей мэрии, точная сумма ущерба неизвестна, ее подсчитывает специальная комиссия. Из фонда ликвидации стихийного бедствия будут мобилизованы соответствующие средства на восстановление сел, а поврежденные объекты отремонтированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, происшествия, западная грузия, джвари
грузия, погода, происшествия, западная грузия, джвари
На западе Грузии борются с последствиями сильного ветра
19:06 19.11.2023 (обновлено: 19:08 19.11.2023)
На территории муниципалитета ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы жителям нескольких сел Цаленджихского района в Западной Грузии – сорваны крыши домов, с корнем вырваны деревья, повреждены опоры ЛЭП, сообщает Первый канал.
По словам представителей мэрии Цаленджихи, на территории муниципалитета ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Началась очистка улиц от мусора и подготовка к кровельным работам.
Что касается электричества, то в селе Джвари электричество полностью восстановлено.
По словам представителей мэрии, точная сумма ущерба неизвестна, ее подсчитывает специальная комиссия. Из фонда ликвидации стихийного бедствия будут мобилизованы соответствующие средства на восстановление сел, а поврежденные объекты отремонтированы.