https://sputnik-georgia.ru/20231119/na-zapade-gruzii-boryutsya-s-posledstviyami-silnogo-vetra-284339760.html

На западе Грузии борются с последствиями сильного ветра

На западе Грузии борются с последствиями сильного ветра

На территории муниципалитета ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия 19.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы жителям нескольких сел Цаленджихского района в Западной Грузии – сорваны крыши домов, с корнем вырваны деревья, повреждены опоры ЛЭП, сообщает Первый канал. По словам представителей мэрии Цаленджихи, на территории муниципалитета ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Началась очистка улиц от мусора и подготовка к кровельным работам. Что касается электричества, то в селе Джвари электричество полностью восстановлено. Погода в Грузии ухудшится – в горных районах не исключена метель >>По словам представителей мэрии, точная сумма ущерба неизвестна, ее подсчитывает специальная комиссия. Из фонда ликвидации стихийного бедствия будут мобилизованы соответствующие средства на восстановление сел, а поврежденные объекты отремонтированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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