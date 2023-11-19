https://sputnik-georgia.ru/20231119/napadenie-na-reyndzhera-na-zapade-gruzii---politsiya-zaderzhala-chetyrekh-chelovek-284341697.html
Нападение на рейнджера на западе Грузии – полиция задержала четырех человек
Нападение на рейнджера на западе Грузии – полиция задержала четырех человек
В отношении всех тех, кто будет оказывать какое-либо давление на лицо, выполняющее служебные обязанности, будут приняты самые строгие меры, заявили в агентстве 19.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-19T23:40+0400
2023-11-19T23:40+0400
2023-11-19T23:50+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Правоохранители задержали четверых человек в Чохатаурском районе Гурии, которые напали на местного рейнджера, пытавшегося предотвратить незаконную вырубку леса, сообщает Национальное агентство лесного хозяйства. Лесничий Темур Мгалоблишвили был доставлен с травмами в Чохатаурскую районную больницу. Пострадавшего посетил глава Национального агентства лесного хозяйства Каха Церцвадзе. Сотрудники соответствующих структурных подразделений Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – Национального агентства лесного хозяйства и Департамента экологического надзора – в пределах своей компетенции активно борются со всеми нарушениями законодательства. Незаконная вырубка деревьев в Грузии: сколько нарушений выявлено в октябре >>Меры, предусмотренные законом, применяются к каждому правонарушителю. В феврале 2017 года в Грузии произошло убийство лесничего браконьером. Обвиняемый вместе со знакомым занимался незаконной вырубкой деревьев в лесу села Ховле Каспского района (регион Шида Картли). Это увидел лесничий, который собрался составлять соответствующий протокол о правонарушении. Осужденный несколько раз ударил лесничего бревном по голове. От полученных ранений лесничий скончался на месте, а обвиняемый скрылся. Стражам порядка удалось задержать его через три дня после случившегося. Суд избрал для обвиняемого в качестве наказания 18 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, каспский район, шида картли, национальное лесное агентство грузии
грузия, новости, происшествия, каспский район, шида картли, национальное лесное агентство грузии
Нападение на рейнджера на западе Грузии – полиция задержала четырех человек
23:40 19.11.2023 (обновлено: 23:50 19.11.2023)
В отношении всех тех, кто будет оказывать какое-либо давление на лицо, выполняющее служебные обязанности, будут приняты самые строгие меры, заявили в агентстве
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Правоохранители задержали четверых человек в Чохатаурском районе Гурии, которые напали на местного рейнджера, пытавшегося предотвратить незаконную вырубку леса, сообщает Национальное агентство лесного хозяйства.
Лесничий Темур Мгалоблишвили был доставлен с травмами в Чохатаурскую районную больницу. Пострадавшего посетил глава Национального агентства лесного хозяйства Каха Церцвадзе.
Сотрудники соответствующих структурных подразделений Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – Национального агентства лесного хозяйства и Департамента экологического надзора – в пределах своей компетенции активно борются со всеми нарушениями законодательства.
Меры, предусмотренные законом, применяются к каждому правонарушителю.
"В отношении всех тех, кто будет оказывать какое-либо давление на лицо, выполняющее служебные обязанности, будут приняты самые строгие меры, предусмотренные законом", – говорится в сообщении.
В феврале 2017 года в Грузии произошло убийство лесничего браконьером.
Обвиняемый вместе со знакомым занимался незаконной вырубкой деревьев в лесу села Ховле Каспского района (регион Шида Картли). Это увидел лесничий, который собрался составлять соответствующий протокол о правонарушении.
Осужденный несколько раз ударил лесничего бревном по голове. От полученных ранений лесничий скончался на месте, а обвиняемый скрылся.
Стражам порядка удалось задержать его через три дня после случившегося. Суд избрал для обвиняемого в качестве наказания 18 лет тюрьмы.