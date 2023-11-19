https://sputnik-georgia.ru/20231119/traseka-gotova-podderzhat-konteynernye-perevozki-mezhdu-portami-gruzii-i-azerbaydzhana-284337541.html
ТРАСЕКА готова поддержать контейнерные перевозки между портами Грузии и Азербайджана
ТРАСЕКА готова поддержать контейнерные перевозки между портами Грузии и Азербайджана
Нынешняя ситуация показывает насколько важно для Азербайджана и Грузии увеличить пропускную способность границы, заявил генсек организации 19.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-19T14:27+0400
2023-11-19T14:27+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) готов поддержать начало контейнерных грузоперевозок между морскими портами Азербайджана и Грузии с целью снижения нагрузки на автомобильные пункты пропуска, сообщил генеральный секретарь организации Асет Асавбаев на международном форуме. Конференция "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилан" была посвящена контейнерным перевозкам между портами двух стран. Начало перевозок позволит перевести часть грузовиков на железнодорожный транзит. Асавбаев также отметил проделанную Азербайджаном и Грузией работу по созданию единого пункта пропуска, который станет первым такого рода в регионе. ТРАСЕКА, также известный как транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия, представляет собой программу международного сотрудничества между Европейским Союзом и странами-партнерами, которая была создана в 1993 году. Роль Среднего коридора в глобальной экономике растет – премьер-министр Грузии >>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, азербайджан, китай
ТРАСЕКА готова поддержать контейнерные перевозки между портами Грузии и Азербайджана
14:27 19.11.2023 (обновлено: 15:17 19.11.2023)
Нынешняя ситуация показывает насколько важно для Азербайджана и Грузии увеличить пропускную способность границы, заявил генсек организации
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) готов поддержать начало контейнерных грузоперевозок между морскими портами Азербайджана и Грузии с целью снижения нагрузки на автомобильные пункты пропуска, сообщил генеральный секретарь организации Асет Асавбаев на международном форуме.
Конференция "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилан" была посвящена контейнерным перевозкам между портами двух стран. Начало перевозок позволит перевести часть грузовиков на железнодорожный транзит.
"Как известно, в мае-июне 2023 года при перевозке пилотных грузов на пересечение азербайджано-грузинской границы было потрачено более 75 часов. Нынешняя ситуация еще раз показывает насколько важно для Азербайджана и Грузии увеличить пропускную способность границы. Уверен, что работа в рамках одной остановки внесет значительный вклад в развитие возможностей между двумя странами", – сказал Асавбаев.
Асавбаев также отметил проделанную Азербайджаном и Грузией работу по созданию единого пункта пропуска, который станет первым такого рода в регионе.
ТРАСЕКА, также известный как транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия, представляет собой программу международного сотрудничества между Европейским Союзом и странами-партнерами, которая была создана в 1993 году.
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.