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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для всех видов транспорта
Ограничения введены из-за опасности схода лавин 19.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-19T21:38+0400
2023-11-19T21:38+0400
2023-11-19T21:38+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Движение автомобилей всех видов запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к границе с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог. Ограничения введены из-за опасности схода лавин. На остальных участках трассы движение свободно. Погода в Грузии ухудшится – в горных районах не исключена метель >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, происшествия, общество, лавина
грузия, новости, погода, верхний ларс, происшествия, общество, лавина
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для всех видов транспорта
Ограничения введены из-за опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Движение автомобилей всех видов запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к границе с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог.
Ограничения введены из-за опасности схода лавин. На остальных участках трассы движение свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.