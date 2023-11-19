https://sputnik-georgia.ru/20231119/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-284340862.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для всех видов транспорта

Ограничения введены из-за опасности схода лавин 19.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Движение автомобилей всех видов запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к границе с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог. Ограничения введены из-за опасности схода лавин. На остальных участках трассы движение свободно. Погода в Грузии ухудшится – в горных районах не исключена метель >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, верхний ларс, происшествия, общество, лавина