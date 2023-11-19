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Юношеская сборная Грузии по регби в пятый раз завоевала титул чемпиона Европы

Юношеская сборная Грузии по регби в пятый раз завоевала титул чемпиона Европы

Чемпионат Европы по регби среди юношей до 18 лет 2023 проходил в Праге с 10 по 18 ноября 19.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби до 18 лет в финале чемпионата Европы обыграла сборную Португалии со счетом 19:3 и в пятый раз подряд стала победителем континентального первенства. Чемпионат Европы по регби среди юношей до 18 лет 2023 проходил в Праге с 10 по 18 ноября. В нем приняли участие восемь стран: Грузия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Португалия, Чехия, Румыния и Швейцария. Грузинские регбисты уверенно прошли путь к финалу. В решающей встрече они получили преимущество в первом же тайме, перед перерывом занесли две попытки. Первая половина матча завершилась со счетом 14:0. Сборная Грузии по регби может сыграть тест-матч с чемпионами мира – ЮАР >>Во втором тайме картина особо не изменилась. Грузинские регбисты имели преимущество, хотя долго не могли забить, а португальцы реализовали один пенальти и сократили разницу в счете. В заключительной части матча сборная Португалии попыталась спасти игру, начав атаковать большими силами, но сборная Грузии наказала соперника и записала на свой счет еще одну реализацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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