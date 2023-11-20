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Мастер-классы со звездами спорта ждут гостей ГУМ-Катка в Москве

Мастер-классы со звездами спорта ждут гостей ГУМ-Катка в Москве

В самом центре Москвы на Красной площади скоро начнет работу традиционное зимнее развлечение – ледовый каток, посетить его смогут все желающие 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T15:31+0400

2023-11-20T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В новом сезоне посетители ГУМ-Катка смогут участвовать в бесплатных мастер-классах известных хоккеистов и мастеров фигурного катания, попробовать традиционные зимние угощения, выбрать новогодние и рождественские сувениры, сообщили Sputnik организаторы.По данным организаторов, ГУМ-Каток будет работать ежедневно с 09:00 до 23:30. Продолжительность каждого сеанса – один час.Добрая традиция ГУМ-Катка – первые четыре утренних сеанса в будние дни бесплатные – сохранится и в новом сезоне. В будни взрослый билет стоит 700 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно.Бесплатный билет предоставляется детям до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни стоит 300 рублей, а в выходные и праздники – 400 рублей. Коньки можно взять напрокат, в раздевалке доступна услуга заточки коньков.В этом году гостей ГУМ-Катка ждут бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта. Каждую субботу на льду ГУМ-Катка под руководством тренеров детской хоккейной школы "Красная машина" можно будет учиться играть в хоккей или совершенствовать свои знания и умения. Ледовый дворец планируется построить в Тбилиси>>По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения.Кроме того, в программе этого сезона 12 мастер-классов по фигурному катанию от олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которые пройдут в период с 10 декабря по 25 февраля.Организаторы уточнили, что посещение всех мастер-классов - бесплатное, но на них надо записываться на сайте ГУМ-Катка.На ГУМ-ярмарке, по сообщению организаторов, посетители катка смогут попробовать традиционные зимние угощения: сбитень на меду, блины с маслом, сметаной, икрой, печеную картошку с огурчиками и грибочками, глинтвейн, колбаски гриль, венские вафли, жареные каштаны. Рядом будут работать карусели, на площади разместятся новогодние елки, инсталляции и украшения, ярмарочные торговые домики.Sputnik – информационный партнер ГУМ-КаткаПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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