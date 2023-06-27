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Ледовый дворец планируется построить в Тбилиси
Ледовый дворец планируется построить в Тбилиси
В новом ледовом дворце должны быть два катка, размер площадки – 60/30 метров 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T23:44+0400
2023-06-27T23:44+0400
2023-06-27T23:44+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Правительство Грузии планирует построить ледовый дворец на территории Дигомского опытно-учебного хозяйства в районе Сабуртало. Согласно тендеру, опубликованному на сайте Агентства госзакупок, стоимость проекта составит 50 миллионов лари (около 20 миллионов долларов). Прием предложений по тендеру начинается 23 июля и заканчивается 28 июля. Объект должен быть построен на земельном участке площадью 16 112 квадратных метров, находящемся в государственной собственности. На подготовку к олимпийскому фестивалю в Бакуриани выделят 100 миллионов лари >>Закупка будет осуществляться по методу Design-build, поэтому заинтересованные компании также должны предложить свои архитектурные проекты государству. В новом ледовом дворце должны быть два катка, размер площадки – 60/30 метров. Главная ледовая арена будет рассчитана на 1,5 тысячи зрителей. Вторая – на 150-200. Премьер Грузии и президент ЕОК обсудили проведение в Бакуриани олимпийского фестиваля >>В тендере смогут принять участие только те компании, которые имеют опыт обустройства или реконструкции ледовой арены. По информации медиаплатформы BMG со ссылкой на президента Национальной федерации фигурного катания Грузии Маки Гиоргобиани, ледовой арены такого размера в Грузии раньше не было. Новый каток примет Зимний юношеский олимпийский фестиваль 2025 года. В Ледовом дворце будут проходить соревнования и учебная практика по хоккею, фигурному катанию, керлингу и шорт-треку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, спорт, тендер
Ледовый дворец планируется построить в Тбилиси
В новом ледовом дворце должны быть два катка, размер площадки – 60/30 метров
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Правительство Грузии планирует построить ледовый дворец на территории Дигомского опытно-учебного хозяйства в районе Сабуртало.
Согласно тендеру, опубликованному на сайте
Агентства госзакупок, стоимость проекта составит 50 миллионов лари (около 20 миллионов долларов). Прием предложений по тендеру начинается 23 июля и заканчивается 28 июля.
Объект должен быть построен на земельном участке площадью 16 112 квадратных метров, находящемся в государственной собственности.
Закупка будет осуществляться по методу Design-build, поэтому заинтересованные компании также должны предложить свои архитектурные проекты государству.
В новом ледовом дворце должны быть два катка, размер площадки – 60/30 метров. Главная ледовая арена будет рассчитана на 1,5 тысячи зрителей. Вторая – на 150-200.
В тендере смогут принять участие только те компании, которые имеют опыт обустройства или реконструкции ледовой арены.
По информации медиаплатформы BMG со ссылкой на президента Национальной федерации фигурного катания Грузии Маки Гиоргобиани, ледовой арены такого размера в Грузии раньше не было. Новый каток примет Зимний юношеский олимпийский фестиваль 2025 года. В Ледовом дворце будут проходить соревнования и учебная практика по хоккею, фигурному катанию, керлингу и шорт-треку.