https://sputnik-georgia.ru/20231120/aktsiya-ekoaktivistov-v-tbilisi-prosestuyuschie-ozvuchili-esche-odno-trebovanie-284355146.html
Акция экоактивистов в Тбилиси: протестующие озвучили еще одно требование
Акция экоактивистов в Тбилиси: протестующие озвучили еще одно требование
Экоактивисты начали проводить акции протеста с 18 ноября с требованием аннулирования предоставленной бизнесмену Давиду Хидашели лицензии 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T14:29+0400
2023-11-20T14:29+0400
2023-11-20T16:14+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Экоактивисты, выступающие в защиту лесов высокогорного региона Рача, в понедельник утром возобновили акцию протеста у министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в Тбилиси и потребовали встречи с министром Отаром Шамугия, сообщает корреспондент Sputnik с места событий. Экоактивисты начали проводить акции протеста в Тбилиси с 18 ноября с требованием аннулирования предоставленной бизнесмену Давиду Хидашели лицензии на создание охотничьего хозяйства на территории площадью 104 712 га в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Хидашели получил лицензию в марте 2022 года сроком на 49 лет.В понедельник митингующие установили палатку и здания министерства и заявили, что хотят выяснить планы ведомства относительно лесов в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Экоактивисты принесли с собой транспаранты с надписями "Рача не продается", "Кого вы спросили? Лес принадлежит людям". Лес в Грузии никто не продает, а охотхозяйства не будет – ответ Минприроды протестующим>>По словам протестующих, акции будут продолжаться до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Акции в защиту лесов высокогорного региона Грузии продолжаются уже 46-й день. До недавнего времени они проходили в Раче. На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.Между тем, еще 18 ноября Минприроды опровергло информацию о продаже лесов в регионе Рача. Лицензия подразумевала не продажу леса, а устройство охотничьего хозяйства с инвестицией в 5 миллионов лари для развития региона и трудоустройства местного населения.И более того, согласно заявлению министерства, еще в мае 2023 года начался процесс по ее упразднению этой лицензии из-за невыполнения предусмотренных ею условий. Сам Хидашели еще летом сказал, речь идет о лицензии на охоту, и что она никак не касается использования леса или земли. Бизнесмен сказал, что планировал трудоустроить многих людей для очистки территории, и более того, он предложил местным жителям стать дольщиками, но никто не захотел. Хидашели отметил, что данная лицензия предусматривает одни обязательства.В числе протестующих в Тбилиси экоактивистов есть участники движения "Для спасения Рионского ущелья", которые получили широкую известность после многотысячных акций против строительством Намохвани ГЭС на реке Риони. Строительство должна была осуществить турецкая компания ENKA. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рача, тбилиси, отар шамугия
грузия, новости, общество, рача, тбилиси, отар шамугия
Акция экоактивистов в Тбилиси: протестующие озвучили еще одно требование
14:29 20.11.2023 (обновлено: 16:14 20.11.2023)
Экоактивисты начали проводить акции протеста с 18 ноября с требованием аннулирования предоставленной бизнесмену Давиду Хидашели лицензии
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik.
Экоактивисты, выступающие в защиту лесов высокогорного региона Рача, в понедельник утром возобновили акцию протеста у министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в Тбилиси и потребовали встречи с министром Отаром Шамугия, сообщает корреспондент Sputnik
с места событий.
Экоактивисты начали проводить акции протеста в Тбилиси с 18 ноября с требованием аннулирования предоставленной бизнесмену Давиду Хидашели лицензии на создание охотничьего хозяйства на территории площадью 104 712 га в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Хидашели получил лицензию в марте 2022 года сроком на 49 лет.
В понедельник митингующие установили палатку и здания министерства и заявили, что хотят выяснить планы ведомства относительно лесов в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Экоактивисты принесли с собой транспаранты с надписями "Рача не продается", "Кого вы спросили? Лес принадлежит людям".
По словам протестующих, акции будут продолжаться до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Акции в защиту лесов высокогорного региона Грузии продолжаются уже 46-й день. До недавнего времени они проходили в Раче.
На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
Между тем, еще 18 ноября Минприроды опровергло информацию о продаже лесов в регионе Рача. Лицензия подразумевала не продажу леса, а устройство охотничьего хозяйства с инвестицией в 5 миллионов лари для развития региона и трудоустройства местного населения.
И более того, согласно заявлению министерства, еще в мае 2023 года начался процесс по ее упразднению этой лицензии из-за невыполнения предусмотренных ею условий.
Сам Хидашели еще летом сказал, речь идет о лицензии на охоту, и что она никак не касается использования леса или земли. Бизнесмен сказал, что планировал трудоустроить многих людей для очистки территории, и более того, он предложил местным жителям стать дольщиками, но никто не захотел. Хидашели отметил, что данная лицензия предусматривает одни обязательства.
В числе протестующих в Тбилиси экоактивистов есть участники движения "Для спасения Рионского ущелья", которые получили широкую известность после многотысячных акций против строительством Намохвани ГЭС на реке Риони. Строительство должна была осуществить турецкая компания ENKA.