https://sputnik-georgia.ru/20231120/esli-prezident-pomiluet-saakashvili-to-stanet-soobschnitsey-ego-amoralnosti---kobakhidze-284357466.html

Если президент помилует Саакашвили, то станет сообщницей его аморальности – Кобахидзе

Если президент помилует Саакашвили, то станет сообщницей его аморальности – Кобахидзе

Президент одной подписью может вернуть отца детям, а главное – восстановить политический баланс в Грузии, заявил Саакашвили на суде 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T16:03+0400

2023-11-20T16:03+0400

2023-11-20T16:06+0400

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саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилисский городской суд

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Если президент Грузии Саломе Зурабишвили хочет стать сообщницей аморальности заключенного экс-главы государства Михаила Саакашвили, то она может принять решение о помиловании, заявил об этом председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в беседе со СМИ. Экс-президент Саакашвили во время дистанционного подключения к судебному заседанию по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года напомнил Зурабишвили, что "президент одной подписью может вернуть отца детям, а главное – восстановить политический баланс в Грузии". По словам Саакашвили, правящая партия ждет не дождется, когда истечет срок полномочий Зурабишвили, а на ее месте хотят видеть главу вице-премьера, главу Минкульта Тею Цулукиани. По словам лидера "Грузинской мечты", из-за Саакашвили многие отцы не смогли вернуться к своим детям, а теперь он напоминает президенту о возвращении к своим. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Когда Саакашвили вернется в тюрьму – глава Минюста Грузии рад улучшению здоровья >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Как помилование Саакашвили может отразиться на ситуации в Грузии – ответ Кобахидзе >>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, тбилисский городской суд, единое национальное движение