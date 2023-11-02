https://sputnik-georgia.ru/20231102/kak-pomilovanie-saakashvili-mozhet-otrazitsya-na-situatsii-v-gruzii--otvet-kobakhidze-283921391.html
Как помилование Саакашвили может отразиться на ситуации в Грузии – ответ Кобахидзе
Как помилование Саакашвили может отразиться на ситуации в Грузии – ответ Кобахидзе
После ареста Саакашвили в Грузии неоднократно проходили акции с требованием помиловать экс-президента 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T16:55+0400
2023-11-02T16:55+0400
2023-11-02T16:55+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
саломе зурабишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
тбилисский городской суд
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Теоретическое помилование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили означает дальнейшее обострение поляризации в Грузии, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе журналистам. Экс-гендиректор и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, которого Зурабишвили помиловала в июне 2023 года, теперь просит президента принять решение в связи с Саакашвили. По словам Гварамия, Зурабишвили должна "разорвать этот круг, признать свою ошибку, перешагнуть через "нет и никогда" и освободить Саакашвили".По словам лидера правящей партии, помилование Саакашвили никак не способствует развитию страны, хотя президент Саломе Зурабишвили при принятии решений руководствуется другими критериями. По его словам, Саакашвили совершил ряд тяжелых преступлений, связанных с войной 2008 года, бизнес-рэкетом и бесчеловечным обращением, и он не заслуживает помилования. О заслуженном помиловании такого человека не может быть и речи, подчеркнул Кобахидзе. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Президент Грузии физически не может помиловать Саакашвили – оппозиционер>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Мать Саакашвили не исключает, что президент его помилует>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, тбилисский городской суд, тбилиси
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, тбилисский городской суд, тбилиси
Как помилование Саакашвили может отразиться на ситуации в Грузии – ответ Кобахидзе
После ареста Саакашвили в Грузии неоднократно проходили акции с требованием помиловать экс-президента
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Теоретическое помилование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили означает дальнейшее обострение поляризации в Грузии, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе журналистам.
Экс-гендиректор и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, которого Зурабишвили помиловала в июне 2023 года, теперь просит президента принять решение в связи с Саакашвили. По словам Гварамия, Зурабишвили должна "разорвать этот круг, признать свою ошибку, перешагнуть через "нет и никогда" и освободить Саакашвили".
"Помилование Михаила Саакашвили означает дальнейшее обострение поляризации. Результатом помилования Гварамия стало еще большее разжигание поляризации, и теоретическое помилование Саакашвили означает то же самое", – заявил Кобахидзе.
По словам лидера правящей партии, помилование Саакашвили никак не способствует развитию страны, хотя президент Саломе Зурабишвили при принятии решений руководствуется другими критериями.
"Естественно, что это не поможет развитию страны, хотя Саломе Зурабишвили рассуждает не этими, а другими критериям. В ее интересах усилить поляризацию. Поэтому она лоббировала против статуса кандидата в европейских столицах", – сказал Кобахидзе.
По его словам, Саакашвили совершил ряд тяжелых преступлений, связанных с войной 2008 года, бизнес-рэкетом и бесчеловечным обращением, и он не заслуживает помилования.
О заслуженном помиловании такого человека не может быть и речи, подчеркнул Кобахидзе.
Страсти вокруг Саакашвили
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.
Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.
Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.
В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.