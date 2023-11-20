https://sputnik-georgia.ru/20231120/glupo-i-bezotvetstvenno--v-gruzinskoy-mechte-raskritikovali-zayavlenie-dyadi-saakashvili-284357961.html

Глупо и безответственно – в "Грузинской мечте" раскритиковали заявление дяди Саакашвили

Глупо и безответственно – в "Грузинской мечте" раскритиковали заявление дяди Саакашвили

Подобные заявления вызывают волнения среди абхазов и осетин, считает политик 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T16:31+0400

2023-11-20T16:31+0400

2023-11-20T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Заявление дяди осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Темура Аласания, критикующего мирную политику властей страны, является безответственным и глупым, сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани журналистам.Аласания на встрече с грузинскими эмигрантами в США сказал, что у демократии тоже есть плохие качества, назвав в качестве примера заявления о том, что возвращение Абхазии и Южной Осетии произойдет только мирными путем. "Да, конечно, но почему мы публично отказываемся от немирного пути?" – сказал Аласания. Он отметил, что предпочитает разделенную, раздробленную, сталкивающуюся лбами друг с другом Грузию, потому что, по его мнению, это "плюрализм, демократия, мерило свободы". Как отметил депутат, подобные заявления вызывают волнения среди абхазов и осетин. "Люди по ту сторону слушают, и каждое подобное глупое заявление, сделанное кем-то безответственно, очень остро воспринимается на той стороне. Затем я слежу за их СМИ, и там происходят большие волнения из-за подобной глупости, потому что там никто не знает, что Темура Аласания, к счастью, никто ни о чем не спрашивает в этой стране", – отметил Давитулиани. Кем на сегодняшний день является Темур Аласания, помимо того, что он дядя Саакашвили, широкой общественности неизвестно. По данным СМИ, он занимается бизнесом. В прошлом, как рассказывал журналистам сам Аласания, он в течение 24 лет работал в ООН, где занимался вопросами разоружения. Утверждения о том, что он оказывал серьезное влияние на Саакашвили, Аласания опровергал. Тбилиси не поможет Сухуми с оплатой российской электроэнергии>>Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что власти Грузии привержены мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны и делают все, чтобы эта цель стала реальностью в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, абхазия, тбилиси, цхинвальский регион, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия