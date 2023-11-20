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Кварацхелия установил новый рекорд в составе сборной Грузии
Кварацхелия установил новый рекорд в составе сборной Грузии
Хвича забил пять голов в четырех матчах – против Таиланда, Кипра и Испании, а также оформил дубль в ворота Шотландии 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия стал первым футболистом в составе сборной Грузии, который забил гол в четырех матчах подряд в составе национальной команды. Накануне Кварацхелия в последней встрече отборочного турнира Евро-2024, проходившей в Вальядолиде, забил гол в ворота Испании с подачи Георгия Чанкотадзе. Грузинская звезда "Наполи" отличилась во встречах с Таиландом (8:0), Кипром (4:0), Шотландией (2:2) и Испанией (1:3). Хвича забил пять голов в четырех матчах – против Таиланда, Кипра и Испании, а также оформил дубль в ворота Шотландии. Стоит отметить, что три из пяти голов были забиты с ассиста Георгия Чакветадзе (против Кипра, Шотландии и Испании). Вторым немаловажным фактом является то, что Кварацхелия забил 15-й гол в составе сборной Грузии и поднялся на третье место среди лучших бомбардиров, которое делит вместе с Александром Иашвили. Лучшие бомбардиры сборной Грузии: Сборная Грузии завершила отборочный турнир на предпоследнем месте в группе А с восемью очками. На первом месте Испания, на втором – Шотландия. Обе сборные сыграют на чемпионате Европы в Германии. Что касается сборной Грузии, то подопечные Вилли Саньоля все еще смогут завоевать путевку на ЧЕ через стыковые матчи Лиги наций УЕФА в марте 2024 года. Соперник грузинской команды определится во время жеребьевки в конце ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, шотландия, кипр, хвича кварацхелия, шота арвеладзе, темур кецбая, уефа
спорт, грузия, новости, испания, шотландия, кипр, хвича кварацхелия, шота арвеладзе, темур кецбая, уефа
Кварацхелия установил новый рекорд в составе сборной Грузии
12:02 20.11.2023 (обновлено: 12:10 20.11.2023)
Хвича забил пять голов в четырех матчах – против Таиланда, Кипра и Испании, а также оформил дубль в ворота Шотландии
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия стал первым футболистом в составе сборной Грузии, который забил гол в четырех матчах подряд в составе национальной команды.
Накануне Кварацхелия в последней встрече отборочного турнира Евро-2024, проходившей в Вальядолиде, забил гол в ворота Испании с подачи Георгия Чанкотадзе.
Грузинская звезда "Наполи" отличилась во встречах с Таиландом (8:0), Кипром (4:0), Шотландией (2:2) и Испанией (1:3).
Хвича забил пять голов в четырех матчах – против Таиланда, Кипра и Испании, а также оформил дубль в ворота Шотландии. Стоит отметить, что три из пяти голов были забиты с ассиста Георгия Чакветадзе (против Кипра, Шотландии и Испании).
Вторым немаловажным фактом является то, что Кварацхелия забил 15-й гол в составе сборной Грузии и поднялся на третье место среди лучших бомбардиров, которое делит вместе с Александром Иашвили.
Лучшие бомбардиры сборной Грузии:
Шота Арвеладзе 62 матча – 26 голов,
Темур Кецбая 52 матча – 17 голов,
Хвича Кварацхелия 28 матчей – 15 голов,
Александр Иашвили 67 матчей – 15 голов.
Сборная Грузии завершила отборочный турнир на предпоследнем месте в группе А с восемью очками. На первом месте Испания, на втором – Шотландия. Обе сборные сыграют на чемпионате Европы в Германии.
Что касается сборной Грузии, то подопечные Вилли Саньоля все еще смогут завоевать путевку на ЧЕ через стыковые матчи Лиги наций УЕФА в марте 2024 года. Соперник грузинской команды определится во время жеребьевки в конце ноября.