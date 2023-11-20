https://sputnik-georgia.ru/20231120/ne-dopustit-natsdvizhenie-k-vlasti--vitse-premer-o-zayavlenii-dyadi-saakashvili-284362780.html

"Нацдвижение" нельзя пускать во власть – вице-премьер о заявлении дяди Саакашвили

"Нацдвижение" нельзя пускать во власть – вице-премьер о заявлении дяди Саакашвили

Подобные заявления направлены на вражду к собственной стране, вражду к мирному, стабильному настоящему и будущему своей родины, заявила вице-премьер 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T21:17+0400

2023-11-20T21:17+0400

2023-11-20T21:41+0400

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михаил саакашвили

тея цулукиани

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Заявление дяди осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Темура Аласания подтверждает, что участие бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в управлении страной опасно, нельзя допустить их возвращения к власти, заявила вице-премьер, министр культуры Тея Цулукиани. Аласания на встрече с грузинскими эмигрантами в США сказал, что у демократии тоже есть плохие качества, назвав в качестве примера заявления о том, что возвращение Абхазии и Южной Осетии произойдет только мирными путем. "Да, конечно, но почему мы публично отказываемся от немирного пути?" – сказал Аласания. Он отметил, что предпочитает разделенную, раздробленную, сталкивающуюся лбами друг с другом Грузию, потому что, по его мнению, это "плюрализм, демократия, мерило свободы". По словам вице-премьера, все в Грузии уже хорошо знают, что Аласания знаменит вредоносными действиями против собственной страны. "Подобные заявления направлены на вражду к собственной стране, вражду к мирному, стабильному настоящему и будущему своей родины. Мы сделаем все политически, чтобы у этих людей не было никаких рычагов управления судьбой страны, потому что они очень и очень опасны", – заявила Цулукиани. Кем на сегодняшний день является Темур Аласания, помимо того, что он дядя Саакашвили, широкой общественности неизвестно. По данным СМИ, он занимается бизнесом. В прошлом, как рассказывал журналистам сам Аласания, он в течение 24 лет работал в ООН, где занимался вопросами разоружения. Утверждения о том, что он оказывал серьезное влияние на Саакашвили, Аласания опровергал. Дядя Саакашвили стал объектом критики за слова о раздробленной Грузии >>Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что власти Грузии привержены мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны и делают все, чтобы эта цель стала реальностью в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, тея цулукиани, единое национальное движение