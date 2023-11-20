https://sputnik-georgia.ru/20231120/nepogoda-v-gruzii--dvizhenie-po-dorogam-k-granitsam-s-armeniey-i-turtsiey-zaprescheno-284360666.html

Дороги к границам Грузии с Арменией и Турцией частично закрыты

Дороги к границам Грузии с Арменией и Турцией частично закрыты

Из-за непогоды запрет на передвижение транспорта действует на перевале Годердзи в Аджарии 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T19:22+0400

2023-11-20T19:22+0400

2023-11-20T19:46+0400

грузия

новости

погода

армения

турция

годердзи

общество

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/10/274938618_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_62f330872241dc079855175b4da425c7.jpg

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест запрещено на дорогах, ведущих к грузино-турецкой и грузино-армянской границам, из-за снега и гололеда, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Для остальных видов транспорта движение свободно. В частности, ограничение действует на дороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи (дорога к Турции) и на 90-112 км участка автомобильной дороги Ахалцихе-Ниноцминда (дорога к Армении). Одна из самых опасных дорог в Грузии закрыта из-за непогоды >>Кроме того, по информации департамента, из-за непогоды запрет на передвижение транспорта действует на перевале Годердзи. В частности, из-за сложных метеорологических условий и обильного снегопада на 106-123 км (перевал Годердзе) участка трассы Батуми (Ангиса)-Ахалцихе запрещено движение всех видов автотранспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

турция

годердзи

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, армения, турция, годердзи, общество, департамент автомобильных дорог