https://sputnik-georgia.ru/20231121/gerchinskiy-rasskazal-pochemu-vazhno-provodit-biznes-forum-es-gruziya-284388347.html
Герчинский рассказал, почему важно проводить бизнес-форум ЕС-Грузия
Герчинский рассказал, почему важно проводить бизнес-форум ЕС-Грузия
В форуме принимают участие члены Европейской Бизнес-Ассоциации и Европейской Платформы Экономического Сотрудничества 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T19:27+0400
2023-11-21T19:27+0400
2023-11-21T19:27+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Бизнес-форум ЕС-Грузия, открывшийся в Тбилиси, очень важен для деятельности европейских компаний в Грузии и работы грузинских фирм в Европе, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинкий. "Бизнес-форум Евросоюз-Грузия 2023" – главное бизнес-событие года, открылось 21 ноября в Тбилиси. Цель форума – собрать в одном пространстве принимающих решения людей из разных сфер деятельности, которые получат возможность обсудить проблемные вопросы и подвести итоги достижений в бизнес-сфере. По его словам, Европейская Бизнес-Ассоциация ежегодно публикует индекс делового климата в Грузии, и в ЕС ждут улучшения условий для ведения бизнеса в Грузии. "Мы искренне надеемся на улучшение условий для ведения бизнеса в Грузии. Все это касается сближения с Евросоюзом, повышения благополучия", – сказал Герчинский. Десятки грузинских компаний представлены на крупнейшей выставке в Шанхае >>На мероприятии будут представлены результаты исследования "Европейский деловой климат 2023", проведенного Европейской Бизнес-Ассоциацией и поддержке ЕС. В отчете собраны будущие шаги развития страны и оцениваются реформы как в частном, так и госсекторах. В форуме принимают участие члены Европейской Бизнес-Ассоциации и Европейской Платформы Экономического Сотрудничества, представители грузинского парламента, правительства, частного сектора, дипломатического корпуса, международных организаций и финансовых институтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, грузия - евросоюз
грузия, новости, экономика, грузия - евросоюз
Герчинский рассказал, почему важно проводить бизнес-форум ЕС-Грузия
В форуме принимают участие члены Европейской Бизнес-Ассоциации и Европейской Платформы Экономического Сотрудничества
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Бизнес-форум ЕС-Грузия, открывшийся в Тбилиси, очень важен для деятельности европейских компаний в Грузии и работы грузинских фирм в Европе, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинкий.
"Бизнес-форум Евросоюз-Грузия 2023" – главное бизнес-событие года, открылось 21 ноября в Тбилиси. Цель форума – собрать в одном пространстве принимающих решения людей из разных сфер деятельности, которые получат возможность обсудить проблемные вопросы и подвести итоги достижений в бизнес-сфере.
"Сегодня у нас очень важная встреча. Это бизнес-форум ЕС-Грузия, который организует Европейская бизнес-ассоциация в Грузии. Это очень важная встреча, чтобы убедиться, что бизнес-климат в Грузии способствует деятельности компаний ЕС в Грузии и деятельности грузинских компаний в Европе", – сказал Герчинский.
По его словам, Европейская Бизнес-Ассоциация ежегодно публикует индекс делового климата в Грузии, и в ЕС ждут улучшения условий для ведения бизнеса в Грузии.
"Мы искренне надеемся на улучшение условий для ведения бизнеса в Грузии. Все это касается сближения с Евросоюзом, повышения благополучия", – сказал Герчинский.
На мероприятии будут представлены результаты исследования "Европейский деловой климат 2023", проведенного Европейской Бизнес-Ассоциацией и поддержке ЕС. В отчете собраны будущие шаги развития страны и оцениваются реформы как в частном, так и госсекторах.
В форуме принимают участие члены Европейской Бизнес-Ассоциации и Европейской Платформы Экономического Сотрудничества, представители грузинского парламента, правительства, частного сектора, дипломатического корпуса, международных организаций и финансовых институтов.