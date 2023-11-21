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Грузия реализует проект по развитию орошаемого земледелия
Грузия реализует проект по развитию орошаемого земледелия
Из общей стоимости проекта в 70 миллионов евро 35 миллионов евро выделены на инфраструктурную составляющую 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T17:29+0400
2023-11-21T17:29+0400
2023-11-21T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Французское агентство развития (AFD) выделит Грузии 70 миллионов евро на программу содействия развитию орошаемого земледелия, сообщает министерство финансов Грузии. Рамочное соглашение о кредитных ресурсах для "Программы содействия развитию орошаемого земледелия в Грузии" подписали глава Минфина Лаша Хуцишвили, посол Франции в Грузии Шераз Гасри, руководитель Южно-Кавказского регионального офиса Французского агентства развития Фани Дельфи. Орошаемое земледелие – земледелие, ведущееся с применением искусственного орошения. Орошаемое земледелие особенно эффективно в районах с засушливым климатом. На что пойдут деньги Из 70 миллионов евро 35 миллионов евро выделены на инфраструктурную составляющую. В частности, на модернизацию оросительного канала Земо Самгори, на рост эффективного производства качественной сельскохозяйственной продукции с точки зрения ресурсов, повышение доступности продовольствия для местного населения и конкурентоспособности грузинской продукции на региональных рынках, а также внедрение устойчивой ирригационной системы в ответ на проблемы изменения климата.Грузия получит многомиллионный кредит для климатических проектов >> Другая половина средств предусмотрена на программу поддержки бюджета, которая предусматривает поддержку государственной политики по устойчивому и инклюзивному управлению ирригационными ресурсами, укрепление политической и институциональной основы для обеспечения интеграции климатически оптимизированных практик в сельское хозяйство и менеджмент воды, а также улучшение правления и управления рисками компании "Грузинская мелиорация". Программу реализует Минсельхоз Грузии совместно с ООО "Мелиорация Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, франция, сельское хозяйство грузии
грузия, экономика, новости, франция, сельское хозяйство грузии
Грузия реализует проект по развитию орошаемого земледелия
Из общей стоимости проекта в 70 миллионов евро 35 миллионов евро выделены на инфраструктурную составляющую
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Французское агентство развития (AFD) выделит Грузии 70 миллионов евро на программу содействия развитию орошаемого земледелия, сообщает министерство финансов Грузии.
Рамочное соглашение о кредитных ресурсах для "Программы содействия развитию орошаемого земледелия в Грузии" подписали глава Минфина Лаша Хуцишвили, посол Франции в Грузии Шераз Гасри, руководитель Южно-Кавказского регионального офиса Французского агентства развития Фани Дельфи.
Орошаемое земледелие – земледелие, ведущееся с применением искусственного орошения. Орошаемое земледелие особенно эффективно в районах с засушливым климатом.
Из 70 миллионов евро 35 миллионов евро выделены на инфраструктурную составляющую.
В частности, на модернизацию оросительного канала Земо Самгори, на рост эффективного производства качественной сельскохозяйственной продукции с точки зрения ресурсов, повышение доступности продовольствия для местного населения и конкурентоспособности грузинской продукции на региональных рынках, а также внедрение устойчивой ирригационной системы в ответ на проблемы изменения климата.
Другая половина средств предусмотрена на программу поддержки бюджета, которая предусматривает поддержку государственной политики по устойчивому и инклюзивному управлению ирригационными ресурсами, укрепление политической и институциональной основы для обеспечения интеграции климатически оптимизированных практик в сельское хозяйство и менеджмент воды, а также улучшение правления и управления рисками компании "Грузинская мелиорация".
Программу реализует Минсельхоз Грузии совместно с ООО "Мелиорация Грузии".