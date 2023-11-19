https://sputnik-georgia.ru/20231119/gruzii-poluchit-mnogomillionnyy-kredit-dlya-klimaticheskikh-proektov-284336650.html

Грузии получит многомиллионный кредит для климатических проектов

Грузии получит многомиллионный кредит для климатических проектов

Программа развития климатически оптимизированного ирригационного сектора включает совершенствование правовой и институциональной базы 19.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-19T12:38+0400

2023-11-19T12:38+0400

2023-11-19T12:38+0400

экономика

грузия

новости

азиатский банк развития (абр)

кахети

министерство финансов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/13/284336486_0:83:2049:1235_1920x0_80_0_0_51c0f5c82a9c9477a4a1108f05d73307.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Азиатский банк развития предоставит Грузии кредит в размере около 45 миллионов евро для реализации программы климатически оптимизированного ирригационного сектора, сообщает пресс-служба Минфина. Кредитные соглашения подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Грузии Лесли Бирман Лам. Проект развития климатически оптимизированного ирригационного сектора предусматривает укрепление сельскохозяйственных систем в Восточной Грузии. В частности, в регионе Кахети проводится модернизация левого магистрального русла Квемо Самгори и связанной с ним ирригационной системы. Азиатский банк развития назначил нового директора представительства в Грузии >>Программа развития климатически оптимизированного ирригационного сектора включает совершенствование правовой и институциональной базы страны для обеспечения устойчивого управления ирригационной политикой и водными ресурсами, улучшение эффективного использования воды, усиление управленческого контроля для достижения финансовой устойчивости ирригационной системы. Проект также повысит подотчетность, прозрачность и эффективность ООО "Грузия Мелиорация" и сделает ирригационную систему в условиях изменения климата более устойчивой. В Грузии надеются на продолжение активного сотрудничества с АБР >>АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), кахети, министерство финансов грузии