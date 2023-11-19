https://sputnik-georgia.ru/20231119/gruzii-poluchit-mnogomillionnyy-kredit-dlya-klimaticheskikh-proektov-284336650.html
Грузии получит многомиллионный кредит для климатических проектов
Грузии получит многомиллионный кредит для климатических проектов
Программа развития климатически оптимизированного ирригационного сектора включает совершенствование правовой и институциональной базы 19.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-19T12:38+0400
2023-11-19T12:38+0400
2023-11-19T12:38+0400
экономика
грузия
новости
азиатский банк развития (абр)
кахети
министерство финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Азиатский банк развития предоставит Грузии кредит в размере около 45 миллионов евро для реализации программы климатически оптимизированного ирригационного сектора, сообщает пресс-служба Минфина. Кредитные соглашения подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Грузии Лесли Бирман Лам. Проект развития климатически оптимизированного ирригационного сектора предусматривает укрепление сельскохозяйственных систем в Восточной Грузии. В частности, в регионе Кахети проводится модернизация левого магистрального русла Квемо Самгори и связанной с ним ирригационной системы. Азиатский банк развития назначил нового директора представительства в Грузии >>Программа развития климатически оптимизированного ирригационного сектора включает совершенствование правовой и институциональной базы страны для обеспечения устойчивого управления ирригационной политикой и водными ресурсами, улучшение эффективного использования воды, усиление управленческого контроля для достижения финансовой устойчивости ирригационной системы. Проект также повысит подотчетность, прозрачность и эффективность ООО "Грузия Мелиорация" и сделает ирригационную систему в условиях изменения климата более устойчивой. В Грузии надеются на продолжение активного сотрудничества с АБР >>АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), кахети, министерство финансов грузии
экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), кахети, министерство финансов грузии
Грузии получит многомиллионный кредит для климатических проектов
Программа развития климатически оптимизированного ирригационного сектора включает совершенствование правовой и институциональной базы
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Азиатский банк развития предоставит Грузии кредит в размере около 45 миллионов евро для реализации программы климатически оптимизированного ирригационного сектора, сообщает пресс-служба Минфина.
Кредитные соглашения подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Грузии Лесли Бирман Лам.
Проект развития климатически оптимизированного ирригационного сектора предусматривает укрепление сельскохозяйственных систем в Восточной Грузии. В частности, в регионе Кахети проводится модернизация левого магистрального русла Квемо Самгори и связанной с ним ирригационной системы.
Программа развития климатически оптимизированного ирригационного сектора включает совершенствование правовой и институциональной базы страны для обеспечения устойчивого управления ирригационной политикой и водными ресурсами, улучшение эффективного использования воды, усиление управленческого контроля для достижения финансовой устойчивости ирригационной системы.
Проект также повысит подотчетность, прозрачность и эффективность ООО "Грузия Мелиорация" и сделает ирригационную систему в условиях изменения климата более устойчивой.
АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов.
Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.