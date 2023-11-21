https://sputnik-georgia.ru/20231121/izmeneniy-ne-budet--glava-parlamenta-gruzii-sovetuet-partiyam-podgotovitsya-k-vyboram-284384680.html

Изменений не будет – глава парламента Грузии советует партиям подготовиться к выборам

Изменений не будет – глава парламента Грузии советует партиям подготовиться к выборам

Парламентские выборы состоятся осенью 2024 года 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T16:27+0400

2023-11-21T16:27+0400

2023-11-21T16:27+0400

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шалва папуашвили

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Никакие изменения не будут внесены в установленный Конституцией Грузии 5-процентный избирательный барьер, который вполне адекватный и действует в подавляющем большинстве стран-членов Евросоюза, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В оппозиции заявляют, что большинство партий не смогут преодолеть 5-процентный проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%. По словам главы парламента, удивительно, откуда появился дланный вопрос, так как, по его подсчетам, пять или шесть оппозиционных партий заявили, что у них нет проблем с 5-процентным избирательным барьером. Именно поэтому, по мнению Папуашвили, это искусственно поднятая тема. Как отметил глава парламента, существует барьер, который давно прописан в Конституции Грузии. В "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Между тем сами партии, кроме "Стратегии Агмашенебели", исключают коалицию с "Нацдвижением" на предстоящих осенью 2024 года парламентских выборах. Посол ЕС в Грузии не видит ничего хорошего в большом количестве партий в парламенте>>Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20 %. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия