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"Верхний Ларс" побил рекорд
"Верхний Ларс" побил рекорд
В 2023 году КПП "Верхний Ларс" был перестроен, чтобы удовлетворить возросший грузопоток между Россией и Арменией, а также Грузией и Турцией 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T16:47+0400
2023-11-21T16:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Рекорд по пропуску грузового транспорта на автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" (российско-грузинская граница) был зафиксирован в октябре 2023 года, говорится в сообщении министерства транспорта России в Telegram.В 2023 году КПП "Верхний Ларс" был перестроен, чтобы удовлетворить возросший грузопоток между Россией и Арменией, а также Грузией и Турцией (часть грузопотока между Россией и двумя последними странами перешла с морского на сухопутный). Число дорожных полос на КПП, которые были открыты 15 июня, выросло с 15 до 39.В настоящее время Минтранс России и Росгранстрой реализуют проект реконструкции Верхнего Ларса, до конца года все работы будут завершены, отметили в ведомстве.До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. На сегодняшний день функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей.Cемикратный рост пропускной способности – Мишустин рассказал о ситуации на "Верхнем Ларсе">>ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, верхний ларс
"Верхний Ларс" побил рекорд
16:47 21.11.2023 (обновлено: 16:55 21.11.2023)
В 2023 году КПП "Верхний Ларс" был перестроен, чтобы удовлетворить возросший грузопоток между Россией и Арменией, а также Грузией и Турцией
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Рекорд по пропуску грузового транспорта на автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" (российско-грузинская граница) был зафиксирован в октябре 2023 года, говорится в сообщении министерства транспорта России в Telegram.
В 2023 году КПП "Верхний Ларс" был перестроен, чтобы удовлетворить возросший грузопоток между Россией и Арменией, а также Грузией и Турцией (часть грузопотока между Россией и двумя последними странами перешла с морского на сухопутный). Число дорожных полос на КПП, которые были открыты 15 июня, выросло с 15 до 39.
"В октябре 2023 года зафиксирован рекорд по пропуску грузового транспорта – 1,5 тыс.автомобилей в сутки", – говорится в сообщении.
В настоящее время Минтранс России и Росгранстрой реализуют проект реконструкции Верхнего Ларса, до конца года все работы будут завершены, отметили в ведомстве.
"Обустройство инфраструктуры позволило повысить пропускную способность погранперехода до 2,5 тыс. транспортных средств в сутки с перспективой увеличения пропуска", – сообщили в Минтрансе.
До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. На сегодняшний день функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей.
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.