https://sputnik-georgia.ru/20231121/na-verkhnem-larse-pobit-rekord-po-propusku-gruzovykh-avtomobiley-284386126.html

"Верхний Ларс" побил рекорд

"Верхний Ларс" побил рекорд

В 2023 году КПП "Верхний Ларс" был перестроен, чтобы удовлетворить возросший грузопоток между Россией и Арменией, а также Грузией и Турцией 21.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Рекорд по пропуску грузового транспорта на автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" (российско-грузинская граница) был зафиксирован в октябре 2023 года, говорится в сообщении министерства транспорта России в Telegram.В 2023 году КПП "Верхний Ларс" был перестроен, чтобы удовлетворить возросший грузопоток между Россией и Арменией, а также Грузией и Турцией (часть грузопотока между Россией и двумя последними странами перешла с морского на сухопутный). Число дорожных полос на КПП, которые были открыты 15 июня, выросло с 15 до 39.В настоящее время Минтранс России и Росгранстрой реализуют проект реконструкции Верхнего Ларса, до конца года все работы будут завершены, отметили в ведомстве.До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. На сегодняшний день функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей.Cемикратный рост пропускной способности – Мишустин рассказал о ситуации на "Верхнем Ларсе">>ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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