https://sputnik-georgia.ru/20231031/cemikratnyy-rost-propusknoy-sposobnosti---mishustin-rasskazal-o-situatsii-na-verkhnem-larse-283847083.html

Cемикратный рост пропускной способности – Мишустин рассказал о ситуации на "Верхнем Ларсе"

Cемикратный рост пропускной способности – Мишустин рассказал о ситуации на "Верхнем Ларсе"

Глава российского правительства рассказал об успехах на МТК "Север-Юг" 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T16:59+0400

2023-10-31T16:59+0400

2023-10-31T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Пропускная способность на пограничных переходах международного транспортного коридора "Север-Юг" существенно повысилась, на российско-грузинской границе "Верхний Ларс" зафиксирован семикратный рост, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг " – это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал.Он отметил, что в этих положительных результатах есть большой вклад российской таможни. Другой путь для Грузии: планы развития транспортной взаимосвязанности с Россией>>Глава правительства России также отметил, что товарооборот по международному транспортному коридору "Север-Юг" за девять месяцев 2023 года превысил показатели прошлого года на 30%, а грузопоток России с азиатскими странами за семь месяцев вырос почти на 50% – до 25 триллионов рублей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Как возросла пропускная способность на "Верхнем Ларсе">>В 2023 году КПП "Верхний Ларс" был перестроен, чтобы удовлетворить возросший грузопоток между Россией и Арменией, а также Грузией и Турцией (часть грузопотока между Россией и двумя последними странами перешла с морского на сухопутный). Число дорожных полос на КПП, которые были открыты 15 июня, выросло с 15 до 39.По данным Федеральной таможенной службы России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки.До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. На сегодняшний день функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, новости, михаил мишустин, грузино-российские отношения, верхний ларс