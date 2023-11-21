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Рост экономики Грузии увеличит занятость – замминистра
Рост экономики Грузии увеличит занятость – замминистра
В третьем квартале 2023 года уровень занятости в Грузии составил 45,3%, что является рекордным показателем, считает замминистра 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T10:02+0400
2023-11-21T10:02+0400
2023-11-21T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Экономика Грузии продолжит расти, что положительно скажется на росте числа занятых в стране, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 – 10,4%. По словам замминистра, тенденции высокого экономического роста сохраняются в Грузии уже третий год, и по этому показателю Грузия является лидером как в регионе, так и среди европейских стран, что имеет положительное влияние о тенденциях рынка труда. По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2023 года составил 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2023 года составил 6,8%. Цинцадзе отметил, что в третьем квартале 2023 года уровень занятости в Грузии составил 45,3%, что является рекордным показателем. Безработица и занятость в Грузии – новые данные >>"В третьем квартале 2023 года количество занятых увеличилось на 7,7 тысячи и достигло рекордного квартального показателя в 1 366,3 тысячи человек. Уровень занятости также является рекордным и составляет 45,3%", – сказал Цинцадзе. За отчетный период число нанятых работников увеличилось на 29,3 тысячи (3,2%) и составило 943,2 тысячи. Кроме того, количество самозанятых сократилось почти на 5% (21,5 тысячи человек) и составило 422,8 тысячи. По словам Цинцадзе, это еще раз свидетельствует о переходе самозанятых в ряды занятых. Согласно статистике, уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2023 года составил 15,6% и не изменился по сравнению с тем же периодом 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, безработица
грузия, новости, экономика, безработица
Рост экономики Грузии увеличит занятость – замминистра
В третьем квартале 2023 года уровень занятости в Грузии составил 45,3%, что является рекордным показателем, считает замминистра
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Экономика Грузии продолжит расти, что положительно скажется на росте числа занятых в стране, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 – 10,4%.
"Мы ожидаем, что тенденция экономического роста сохранится и в ближайшие годы, что само по себе положительно повлияет как на увеличение количества работающих, так и на сокращение бедности", – сказал Цинцадзе.
По словам замминистра, тенденции высокого экономического роста сохраняются в Грузии уже третий год, и по этому показателю Грузия является лидером как в регионе, так и среди европейских стран, что имеет положительное влияние о тенденциях рынка труда.
По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2023 года составил 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2023 года составил 6,8%.
Цинцадзе отметил, что в третьем квартале 2023 года уровень занятости в Грузии составил 45,3%, что является рекордным показателем.
"В третьем квартале 2023 года количество занятых увеличилось на 7,7 тысячи и достигло рекордного квартального показателя в 1 366,3 тысячи человек. Уровень занятости также является рекордным и составляет 45,3%", – сказал Цинцадзе.
За отчетный период число нанятых работников увеличилось на 29,3 тысячи (3,2%) и составило 943,2 тысячи. Кроме того, количество самозанятых сократилось почти на 5% (21,5 тысячи человек) и составило 422,8 тысячи. По словам Цинцадзе, это еще раз свидетельствует о переходе самозанятых в ряды занятых.
Согласно статистике, уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2023 года составил 15,6% и не изменился по сравнению с тем же периодом 2022 года.