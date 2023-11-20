https://sputnik-georgia.ru/20231120/bezrabotitsa-i-zanyatost-v-gruzii--novye-dannye-284364769.html

Безработица и занятость в Грузии – новые данные

Безработица и занятость в Грузии – новые данные

Доля трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в третьем квартале 2023 года составила 53,6% 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T22:55+0400

2023-11-20T22:55+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

безработица

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2023 года составил 15,6%, что на 1,1 процентного пункта меньше показателя за второй квартал 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Во втором квартале 2023 года уровень безработицы в Грузии составил 16,7%, в первом квартале – 18%, в четвертом квартале 2022 года – 16,1%, в третьем квартале – 15,6%, во втором квартале – 18,1%, а в первом квартале – 19,4%.Безработица в цифрахУровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2023 года составил 15,6%, не изменившись по сравнению с тем же периодом 2022 года.За отчетный период число безработных выросло на 1,4 тысячи человек, или 0,6%, по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 252,2 тысячи человек.По данным "Сакстата", уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским. В третьем квартале 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, безработица в городских поселениях выросла на 0,4 процентного пункта, а в сельских поселениях снизилась на 0,6 процентного пункта и составила 16,7 и 13,9% соответственно.Мир в Грузии принес новые рабочие места – депутат "Грузинской мечты" >>Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В третьем квартале 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, этот показатель среди мужчин вырос на 0,1 процентного пункта до 17,7%, а среди женщин – на 0,2 процентного пункта до 13,8%.Активность населенияПо данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в третьем квартале 2023 года составил 53,6% – на 0,1 процентного пункта выше по сравнению с тем же периодом 2022 года."Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, повысился в городских поселениях на 0,4 процентного пункта, а в сельских поселениях понизился на 0,5 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 0,1 процентного пункта и составил 45,3%", – говорится в материалах Сакстата.Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в третьем квартале текущего года составила 69%, что на 1,8 процентного пункта выше уровня того же периода 2022 года.Что влияет на рост занятости в Грузии – мнение замминистра >>Число нанятых работников в третьем квартале в Грузии выросло на 29,3 тысячи человек (3,2%) по сравнению с третьим кварталом прошлого года и составило 943,2 тысячи человек. Число самозанятых снизилось на 21,5 тысячи (2,2%) и составило 422,8 тысячи.Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В третьем квартале текущего года этот показатель у женщин составил 43,1%, а у мужчин – 66%. При этом уровень активности женщин снизился на 0,4 процентного пункта, а мужчин вырос на 0,7 процентного пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", безработица