https://sputnik-georgia.ru/20231121/rustavskiy-avtorynok-proveryat-na-narushenie-pravil-konkurentsii-284382517.html

Крупнейший на Южном Кавказе рынок заподозрили в злоупотреблении положением

Крупнейший на Южном Кавказе рынок заподозрили в злоупотреблении положением

Автоимпортеры считают цену за стоянку на авторынке несправедливой 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T14:12+0400

2023-11-21T14:12+0400

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новости

агентство конкуренции грузии

грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии занялось изучением возможного факта злоупотребления доминирующим положением крупнейшего на Южном Кавказе рынка автомобилей ООО "Руставский авторынок", который расположен в городе Рустави, говорится в сообщении Агентства. Продажей автомобилей на рынке, расположенном в 30 километрах от Тбилиси, занимаются как компании, специализирующиеся на перегоне машин из Европы, США и Японии, так и частные автовладельцы. Агентство конкуренции заинтересовалось работой авторынка после получения жалобы от частных импортеров автомобилей. Они заявили о несправедливо высокой стоимости стоянки, говорится в сообщении.Стоянка на авторынке как в будни, так и на выходных стоит 10 лари (около 3,7 доллара) в день.В 2023 году Агентство завершило пять исследований по фактам возможного злоупотребления доминирующим положением, недобросовестной конкуренции, согласованных действий и возможных ограничений конкуренции со стороны государственных административных ведомств. В одном случае нарушение установлено не было, во втором – исследование прекращено по требованию заявителя, а в трех случаях нарушение установлено и даны соответствующие рекомендации. За тот же период решение о неприемлемости было принято по шести делам. В настоящее время ведомство проводит исследование по пяти вопросам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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