https://sputnik-georgia.ru/20231121/saakashvili-dva-goda-simuliroval--glava-gruzinskoy-mechty-284394376.html

Саакашвили два года симулировал – глава "Грузинской мечты"

Саакашвили два года симулировал – глава "Грузинской мечты"

Михаил Саакашвили запятнал свою репутацию даже среди своих сторонников, считает Ираклий Кобахидзе 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T19:49+0400

2023-11-21T19:49+0400

2023-11-21T19:49+0400

грузия

политика

новости

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

рати брегадзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279191857_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_974cf233f7b3a66b81262e5d77ab4d4d.jpg

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в течении двух лет симулировал в вопросах, касающихся состояния его здоровья, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе СМИ. Саакашвили в соцсети заявил, что готов взять на себя вопросы по управлению политсоветом созданной им крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Как отметил экс-президент, во время выборов в политсовет партии многие достойные кандидаты остались за его пределами. Саакашвили отметил, что жертвовал собой и своей жизнью не ради второго места на предстоящих парламентских выборах 2024 года. По его словам, даже в случае возвращения Саакашвили в политику у него нет шансов. Его желание вернуться в политику обречено на провал, заявил Кобахидзе. Когда Саакашвили вернется в тюрьму – глава Минюста Грузии рад улучшению здоровья>>Об улучшении здоровья Саакашвили ранее заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе. По его словам, как только будет получена соответствующая рекомендация от врачей, Саакашвили вернется в тюрьму. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. "Саакашвили просто не хочет сидеть в тюрьме" – депутат о здоровье экс-президента>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, рати брегадзе