https://sputnik-georgia.ru/20231115/saakashvili-prosto-ne-khochet-sidet-v-tyurme---deputat-o-zdorove-eks-prezidenta-284238613.html

"Саакашвили просто не хочет сидеть в тюрьме" – депутат о здоровье экс-президента

"Саакашвили просто не хочет сидеть в тюрьме" – депутат о здоровье экс-президента

В Грузии заговорили о переводе Саакашвили из клиники в тюрьму 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T14:51+0400

2023-11-15T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в порядке, он просто не хочет сидеть в тюрьме, хотя думать об этом нужно было до того, как он незаконно прокрался в Грузию, заявил депутат парламента Грузии, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Политическая ассамблея Европейской народной партии (EPP) приняла резолюцию, в которой говорится, что Саакашвили находится в тюрьме по политически мотивированному обвинению. Резолюция призывает власти принять срочные меры для защиты здоровья Саакашвили и незамедлительно его освободить. По словам политика, к заключению, что с Саакашвили все в порядке, пришла делегация из Страсбурга, которая специально прибыла в Тбилиси, чтобы оценить состояние экс-президента перед решением Европейского суда по правам человека. "Я глубоко извиняюсь перед Народной партией и подтверждаю свое уважение к ней, но Михаил Саакашвили не является политзаключенным и чувствует себя вполне здоровым. Во всяком случае, приехала целая делегация из Страсбурга, его проверили и установили, что он в прекрасных условиях и проблем со здоровьем у него нет", – сказал Элисашвили. Накануне об улучшении здоровья Саакашвили заявил глава Минюста Рати Брегадзе. По его словам, как только будет получена соответствующая рекомендация от врачей, Саакашвили вернется в тюрьму. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Страсти вокруг СаакашвилиСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Президент Грузии физически не может помиловать Саакашвили – оппозиционер>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.Как помилование Саакашвили может отразиться на ситуации в Грузии – ответ Кобахидзе >>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страныВ середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, страсбург, украина, михаил саакашвили, алеко элисашвили, рати брегадзе, европейский суд по правам человека, тбилисский городской суд