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Статистика о детях и подростках – в Грузии презентовали интерактивынй портал
Статистика о детях и подростках – в Грузии презентовали интерактивынй портал
Вся статистическая информация о детях и подростках в Грузии собрана в одном месте 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T17:49+0400
2023-11-21T17:49+0400
2023-11-21T17:49+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Новый интерактивный портал со статистическими данными о детях и подростках в Грузии презентовала Национальная служба статистики, сообщили в пресс-службе ведомства.Статистическая информация о детях и подростках дает пользователям возможность изучать и анализировать статистические данные о детях и подростках с помощью интерактивных графиков и современных элементов визуализации. Портал состоит из десяти модулей: население, здравоохранение, образование, социальное обеспечение, уровень жизни, занятость и безработица, туризм, информационно-коммуникационные технологии и другие.Интерактивный портал по статистике иностранных инвестиций создали в Грузии>>Кроме того, на портале также представлены показатели устойчивого развития, связанные с детьми и подростками, статистические публикации, соответствующее законодательство, ссылки и другая важная информация. Портал подготовлен "Сакстатом" при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).Цель "Сакстата" – производить и предоставлять общественности высококачественные данные в такой форме, которая облегчает их использование и улучшает процессы планирования и принятия решений на любом уровне. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, сакстат, общество
грузия, новости, сакстат, общество
Статистика о детях и подростках – в Грузии презентовали интерактивынй портал
Вся статистическая информация о детях и подростках в Грузии собрана в одном месте
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Новый интерактивный портал со статистическими данными о детях и подростках в Грузии презентовала Национальная служба статистики, сообщили в пресс-службе ведомства.
Статистическая информация о детях и подростках дает пользователям возможность изучать и анализировать статистические данные о детях и подростках с помощью интерактивных графиков и современных элементов визуализации.
Портал
состоит из десяти модулей: население, здравоохранение, образование, социальное обеспечение, уровень жизни, занятость и безработица, туризм, информационно-коммуникационные технологии и другие.
Кроме того, на портале также представлены показатели устойчивого развития, связанные с детьми и подростками, статистические публикации, соответствующее законодательство, ссылки и другая важная информация.
Портал подготовлен "Сакстатом" при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Цель "Сакстата" – производить и предоставлять общественности высококачественные данные в такой форме, которая облегчает их использование и улучшает процессы планирования и принятия решений на любом уровне.