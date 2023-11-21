https://sputnik-georgia.ru/20231121/statistika-o-detyakh-i-podrostkakh--v-gruzii-prezentovali-interaktivyny-portal-284386982.html

Статистика о детях и подростках – в Грузии презентовали интерактивынй портал

Статистика о детях и подростках – в Грузии презентовали интерактивынй портал

Вся статистическая информация о детях и подростках в Грузии собрана в одном месте 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T17:49+0400

2023-11-21T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Новый интерактивный портал со статистическими данными о детях и подростках в Грузии презентовала Национальная служба статистики, сообщили в пресс-службе ведомства.Статистическая информация о детях и подростках дает пользователям возможность изучать и анализировать статистические данные о детях и подростках с помощью интерактивных графиков и современных элементов визуализации. Портал состоит из десяти модулей: население, здравоохранение, образование, социальное обеспечение, уровень жизни, занятость и безработица, туризм, информационно-коммуникационные технологии и другие.Интерактивный портал по статистике иностранных инвестиций создали в Грузии>>Кроме того, на портале также представлены показатели устойчивого развития, связанные с детьми и подростками, статистические публикации, соответствующее законодательство, ссылки и другая важная информация. Портал подготовлен "Сакстатом" при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).Цель "Сакстата" – производить и предоставлять общественности высококачественные данные в такой форме, которая облегчает их использование и улучшает процессы планирования и принятия решений на любом уровне. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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