https://sputnik-georgia.ru/20231121/stroiteli-v-gruzii-zhaluyutsya-na-nekhvatku-rabochey-sily-284379775.html

Строители в Грузии жалуются на нехватку рабочей силы

Строители в Грузии жалуются на нехватку рабочей силы

Представителям строительного сектора приходится привозить персонал из Турции, Азербайджана, а иногда и из Туркменистана и Узбекистана 21.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Строительным компаниям в Грузии приходится привозить работников из соседних стран из-за нехватки рабочих кадров на месте, заявил основатель строительной компании "Реформа" Геги Келбакиани в эфире медиаплатформы BMG. По информации Бизнес-ассоциации Грузии, нехватка квалифицированных рабочих кадров является одним из основных вызовов для бизнеса в Грузии с начала 2023 года. Сами предприниматели уверяют, что в стране для таких сотрудников есть рабочие места. По словам предпринимателя, речь идет об обычных рабочих, а не квалифицированных кадрах. "Это, конечно, вызов, с одной стороны, но, я думаю, что это временная турбулентность, и она должна стабилизироваться. Рано или поздно грузины вернутся, и мы их трудоустроим. Эту задачу необходимо решить вовремя и совместными усилиями", – отметил он.Развитие профобразования В правительстве Грузии ранее заявляли, что намерены решить вопрос с квалификацией путем реформы системы профессионального образования для его интегрирования в систему высшего и среднего образования. На сегодняшний день колледжи в Грузии обеспечивают лишь профессиональное образование и не являются альтернативой обучения в старших классах общеобразовательной школы. Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика>>Одним из ключевых направлений нового видения развития профобразования в Грузии является реализация государством профессиональных образовательных программ совместно с представителями бизнес-сектора. То есть государство вместе с частным сектором/работодателями будет инвестировать в профессиональное образование. От инициативы ожидают, что она будет способствовать подготовке кадров, соответствующих рыночному спросу, что существенно повысит уровень занятости. Со стороны государства это инновационный подход, предложенный частному сектору с учетом лучших мировых практик. Министерство образования и науки Грузии в рамках нового видения развития профессионального образования планирует обновить квалификации, определить отраслевые приоритеты и обновить модель финансирования профессионального образования. После того, как Грузия приняла новый закон "О профессиональном образовании" в 2018 году, в стране значительно развились разные направления профессионального образования. В 2022 году количество выпускников профучилищ составило 7,6 тысячи человек. Большинство из них выбрали такие образовательные программы, как инженерия, производство и строительство, бизнес-администрирование, право, здравоохранение, информационные технологии. Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2023 года составил 15,6%, не изменившись по сравнению с тем же периодом 2022 года. За отчетный период число безработных выросло на 1,4 тысячи человек, или 0,6%, по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 252,2 тысячи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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