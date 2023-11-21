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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T07:01+0400

2023-11-21T07:01+0400

2023-11-21T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,02% и составила 90,28 доллара с доходностью 7,2%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,05% и составила 85,92 пункта, доходность составила 7,71%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 3,11% и составила 34,25 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 321 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 32,05-36,0 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 0,4% и составила 10,12 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 159 тыс. ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 9,98-10,2 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю понизилась на 1,65% и составила 26,85 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 252 тыс. ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 25,95-28,35 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации