https://sputnik-georgia.ru/20231121/v-gruzii-rabotayut-nad-vozmozhnostyu-vyseleniya-zlostnykh-neplatelschikov-arendy-284399140.html

В Грузии работают над возможностью выселения злостных неплательщиков аренды

В Грузии работают над возможностью выселения злостных неплательщиков аренды

Арендодатели смогут зарегистрировать договор об аренде в публичном реестре, и если арендующий не выполнит условия этого договора, то он будет выселен без... 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T23:36+0400

2023-11-21T23:36+0400

2023-11-22T00:53+0400

грузия

новости

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рати брегадзе

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Хозяева квартир вскоре смогут выселять злостных неплательщиков аренды, не дожидаясь решения суда, соответствующая инициатива Минюста в ближайшее время поступит в парламент Грузии. Проблема выселения арендующих квартиры возникла после упразднения в 2015 году выселения полицией на основе запроса собственников квартиры. Теперь собственникам приходится в суде доказывать проблемы с арендующими квартиры, и часто такие тяжбы длятся более года. Министерство юстиции Грузии, в подчинении которого находится Национальное бюро исполнения, подготовило инициативу об упрощении процедуры выселения нерадивых квартирантов. В Грузии планируется строительная амнистия, которая коснется около миллиона граждан >>Как пояснил глава ведомства Рати Брегадзе, после принятия парламентом инициативы арендодатели смогут зарегистрировать договор об аренде в публичном реестре, и если арендующий не выполнит условия этого договора, то он будет выселен без решения суда. Частой проблемой арендодателей в Грузии является отсутствие нотариально оформленного договора, вследствие чего доказательство в суде своей правоты осложняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, рати брегадзе, министерство юстиции грузии